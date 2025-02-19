管碧玲證實小年夜抓到中國偷渡客 漢光演習有安檢人員遭滲透

海洋委員會主委管碧玲今天中午接受yahoo! tv節目「齊有此理」專訪，管碧玲說，海委會預算遭砍，造成2艘船無法交貨，安全裝備受影響。而針對去年0214金門快艇翻覆事件，她批評中國藉勢藉端政治操作。管碧玲也爆料，漢光演習安檢人員遭中共滲透「案情有掌握」，小年夜又有對岸偷渡客搭小艇企圖闖關，幸好及時被海巡查獲。

被問到「財劃法修法後預算大幅刪減，該怎麼辦？」管碧玲說，今年可能有2艘大船，船造好了要放在船廠，明年才能取貨，海巡一直在跟船廠溝通，船造好了卻沒預算，除非可以讓政府追加預算，但國、白兩黨不見得願意。

管碧玲表示，中國過去慣用手法就是故意讓船隻偶爾駛入禁限制水域，被驅離再離開。因為屬於灰色地帶的襲擾，所以主要採監控驅離。金馬是侵擾最頻繁的地方，出現在東岸比較多是科研船。去年光是驅離中國漁船就高達1600艘，加上其他船隻達到2000艘，等於每天就有幾十艘漁船來擾。

根據海委會掌握，中國的科研船跟調查船已超過74艘。中國在台灣的鄰接區海域做調查，逕自將調查結果發表在國際期刊上，目前可查到的至少有65篇。管碧玲說，這不單純只是科學研究，一定也有戰略的目的，尤其是海底的地質、地形、水文調查，「很明顯它本身就是戰略性的資訊。」所以就算是科研船，海巡人員一定會第一時間驅離。

管碧玲說，中國借勢藉端，去年2月14日快艇翻覆事件，本來台灣與中國的紅十字會已經說好2月17日下午把家屬接來，但北京卻升高成政治事件，作為海警巡查的藉口。

管碧玲表示，在當時翻覆事件的談判桌上，海巡人員感受最深，也覺得委屈，金馬離島的民代，如果在與對岸杯觥交錯時，如能炮口對外，而不是罵政府為什麼不能開放觀光，海巡會很感謝。

管碧玲說，斷纜事件已啟動國安程序，會假設每次斷纜都是故意的，「能扣進來，還是要先扣進來取證」，若判斷是意外、非故意，再走民事求償，因為有時也可能是我們自己的漁船造成，「這兩天就發生一次，有可能是台灣漁船造成，但仍需調查」。

被問到「海巡有害群之馬洩密？」管碧玲沉痛表示，有發現中國會知道海巡同仁那些人有財務困難，針對性地對這些人滲透，用地下錢莊的身分做掩護，讓同仁不知不覺中受到誘惑，她相當痛心，也強化檢舉機制，因而破獲的案例中，甚至有漢光演習周邊安檢所的同仁被滲透。

管碧玲說，海巡人員全年無休，今年小年夜就抓到一名中國偷渡客。偷渡客跑來，還會夾帶槍枝、子彈，不只去年查到，今年的過年期間同樣也查獲，放在遊艇上就這樣運過來。