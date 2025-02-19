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影／36歲通緝犯內湖駕車衝撞拒捕 警開11槍逮人

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

許姓男子因涉兒少性剝削案遭通緝，昨在台北市內湖區駕車衝撞拒捕，員警開11槍制伏，警詢後依妨害公務、公共危險等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，並將通緝案解送新北地檢署歸案，案經複訊，士檢向法院聲押不禁見。

警方調查，36歲許男昨午2時許駕駛租來的汽車，在台北市內湖區新明路違規停車，轄區文德派出所巡佐副所長陳明昶、警員王淯群巡經盤查，許謊報身分被要求下車受檢，卻駕車衝撞逃逸，導致陳失去平衡跌倒。

王員騎乘機車追捕，在南京東路六段攔停許男車輛，持槍喝令許男下車，許倒車逃跑，又撞倒騎車趕來的陳，王員朝汽車開11槍、射破汽車右前輪，許男棄車逃逸，最後在行善路一帶被逮。

警方查出，許男因涉嫌違反兒童及少性剝削防制條例，偵查中不到案，遭新北地檢署發布通緝，昨又駕車衝撞拒捕，警詢後依妨害公務、公共危險等罪嫌將其移送士林地檢署偵辦，另將通緝案解送新北地檢署歸案，士檢檢察官複訊後向法院聲押不禁見，將由法院排定時間開庭審理。

許姓男子被發布通緝，昨在台北市違規停車遇員警盤查，開車逃逸衝撞副所長致擦挫傷，警員朝該車開11槍。記者李奕昕／翻攝
許姓男子被發布通緝，昨在台北市違規停車遇員警盤查，開車逃逸衝撞副所長致擦挫傷，警員朝該車開11槍。記者李奕昕／翻攝

內湖 新北 通緝

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