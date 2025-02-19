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美濃闖空門大盜連犯8案 居民驚魂：連冰箱裡飲料都偷喝

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市美濃區從去年底開始，陸續發生多起住宅竊盜案，竊賊不僅翻遍美濃小鎮、連續犯下至少8起案件，甚至闖入民眾家中「什麼都偷」，連時鐘、WiFi路由器都成為竊賊目標，甚至居民驚恐竊賊連冰箱裡的飲料都要偷喝帶走，所幸闖空門大盜已經落網，讓美濃居民暫時鬆一口氣。

旗山警分局表示，這名連續犯下多起住宅竊盜案的竊嫌林姓男子（45歲），疑似因缺錢花用，不惜鋌而走險從去年12月開始，在美濃地區一帶連續犯下多起竊盜案，林男作案時裝備齊全，不僅全身包裹嚴實，甚至還會帶手套避免留下指紋，試圖影響警方追查辦案。

據了解，林男疑因缺錢買毒品，因為毒癮發作難耐，為了買安非他命，才會連續犯案，且每次都趁凌晨時分闖入居民家中，用工具撬開門窗入內行竊，或是看準店家打烊後無人看顧，闖入搜刮收銀機內的現金。

最讓居民驚恐的是，林男不只搜刮現金，只要屋內任何看起來值錢的物品都會帶走，有居民的平板、筆電都因此不翼而飛，甚至還有居民早上起床發現手機沒網路，才驚見家裡的WiFi 竟然被小偷偷走，甚至連冰箱裡冰的飲料還被偷喝。

旗山警方表示，員警經調閱數百支監視器影像逐一過濾比對，才追查到林男租屋處，除了在他租屋處找到安非他命及作案工具外，還順利找到民眾失竊的WiFi 路由器，全案依加重竊盜及違反毒品危害防制條例案移請地檢署偵辦，經橋頭地院裁定羈押。

林男落網後，雖然警方有找到失竊的時鐘、WiFi 路由器等贓物，但居民遺失的iPad平板及筆電等都找不回來，林男供稱因蘋果等3C設備難以變賣，已經丟入美濃湖棄置，不過警方懷疑已經被他銷贓換錢買毒。

涉嫌犯下多起竊盜案件的林姓男子，被居民家中監視器拍下行竊過程。記者巫鴻瑋／翻攝
涉嫌犯下多起竊盜案件的林姓男子，被居民家中監視器拍下行竊過程。記者巫鴻瑋／翻攝

冰箱 竊盜 美濃

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