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公務員之死…勞動部追頒3等勞動獎章 開首例設「職場霸凌防治專章」

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公務員之死 勞動部追頒3等勞動獎章、將設「職場霸凌防治專章」開首例

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署39歲吳姓員工去年11月4日在辦公室不幸死亡，事發後爆出他生前受到職場霸凌致身心俱疲，勞動部調查認定是分署長謝宜容霸凌。勞動部本周核定追頒三等勞動獎章給吳姓職員，勞動部也將於職安法中設立「職場霸凌防治專章」，可謂開創首例。

勞動部北分署去年11月初發生職場霸凌死亡案，引爆國人怒火。勞動部今天表示，吳姓前設計師生前工作勤奮且責任感強，長期投入資訊安全及系統規畫維護，確保機關資訊業務正常運作，並在COVID-19疫情期間統籌異地辦公機制，確保機關業務不受影響，對勞動行政運作貢獻卓著，符合「勞動部專業獎章頒給辦法」第2條第1款，對勞動制度規畫或推動具重大貢獻，因此核頒三等勞動部專業獎章。

勞動部長洪申翰表示，勞動部將拜會其父母追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。

職業安全衛生署長鄒子廉表示，由於希望職場霸凌防治做得更好，勞動部也將於職安法中設立「職場霸凌防治專章」，目前還在討論當中，還要一些時間處理專章條文和預告，這個會期就會送到行政院和立法院審議。

洪申翰補充，評估後專章相較專法是比較快的，中長期才會再來考慮擬定專法，但無論形式如何，能否有效處理職場霸凌是最重要的關鍵。

勞動部長洪申翰（左）表示，勞動部將拜會吳姓公務員的父母追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。記者李柏澔／攝影
勞動部長洪申翰（左）表示，勞動部將拜會吳姓公務員的父母追頒專業獎章與證書，並由其父母代為受領，勞動部也積極爭取吳員因公撫卹案，已獲銓敘部審議通過，後續將由銓敘部依相關程序辦理。記者李柏澔／攝影

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