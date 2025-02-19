聽新聞
0:00 / 0:00
台中七期豪宅殘忍虐殺...老虎鉗拔牙 凶嫌是警友副站長
台中西屯區某七期豪宅去年10月驚傳虐殺致死案，劉姓男子和許姓助理因叫傳播小姐、報帳請款一事爭執，夥同劉姓、石姓及林姓少年等人，拿球棒、尖刀、噴火槍朝許攻擊，甚至以老虎鉗拔斷許牙齒，活活虐死對方，檢方偵結依凌虐致死等罪嫌起訴劉等3人。
案發後，劉姓凶嫌被起底，竟然還是台中市警局第六分局警友站的副站長，事後警方也以劉男涉及重大刑案，已嚴重違反警友會協助維護社會治安宗旨並將其除名。
檢警調查，劉男2020年聘許男當助理，替他處理交辦庶務，劉男2024年10月18日凌晨在七期豪宅內，和另名劉姓友人與許男因傳播小姐、報帳請款一事發生爭執。
劉男就夥同劉姓友人及在場石姓助理、林姓少年人，禁止許男離開現場，並在陽台強脫對方衣庫至剩下內褲，並分別拿鋁製球棒、皮帶、榔頭等痛毆許男一頓。
但眾人仍不罷休，又繼續持六角鈑手戳刺，或使用尖刀割、刺，甚至用噴槍型打火機灼燒，還強逼他服用含有第三級毒品的咖啡包，最後再以電集棒電擊、空氣槍射、吸塵器攻擊、老虎鉗夾拔，及拿酒與辣椒醬潑灑。
劉等人凌虐許男一陣後，又擔心他哀號聲過大引起鄰居注意，就用電線、膠袋綑綁他手腳拖進廚房繼續施暴，直到隔天一早9點多發現他失去意識，劉男等人試圖要幫急救、聯絡民間救護車到場。
但許男在救護車抵達前就已經失去呼吸心跳，就醫發現他肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，及毒品交互作用死亡。
檢方偵結依三人以上共同攜帶兇器對被害人施以凌虐而私行拘禁致死、強暴方法使人施用第三級毒品等罪嫌起訴劉男等3人，全案依法應由國民法官審理；林姓少年則由少年法庭調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言