台中七期豪宅殘忍虐殺...老虎鉗拔牙 凶嫌是警友副站長

台中西屯區某七期豪宅去年10月驚傳虐殺致死案，劉姓男子和許姓助理因叫傳播小姐、報帳請款一事爭執，夥同劉姓、石姓及林姓少年等人，拿球棒、尖刀、噴火槍朝許攻擊，甚至以老虎鉗拔斷許牙齒，活活虐死對方，檢方偵結依凌虐致死等罪嫌起訴劉等3人。

案發後，劉姓凶嫌被起底，竟然還是台中市警局第六分局警友站的副站長，事後警方也以劉男涉及重大刑案，已嚴重違反警友會協助維護社會治安宗旨並將其除名。

檢警調查，劉男2020年聘許男當助理，替他處理交辦庶務，劉男2024年10月18日凌晨在七期豪宅內，和另名劉姓友人與許男因傳播小姐、報帳請款一事發生爭執。

劉男就夥同劉姓友人及在場石姓助理、林姓少年人，禁止許男離開現場，並在陽台強脫對方衣庫至剩下內褲，並分別拿鋁製球棒、皮帶、榔頭等痛毆許男一頓。

但眾人仍不罷休，又繼續持六角鈑手戳刺，或使用尖刀割、刺，甚至用噴槍型打火機灼燒，還強逼他服用含有第三級毒品的咖啡包，最後再以電集棒電擊、空氣槍射、吸塵器攻擊、老虎鉗夾拔，及拿酒與辣椒醬潑灑。

劉等人凌虐許男一陣後，又擔心他哀號聲過大引起鄰居注意，就用電線、膠袋綑綁他手腳拖進廚房繼續施暴，直到隔天一早9點多發現他失去意識，劉男等人試圖要幫急救、聯絡民間救護車到場。

但許男在救護車抵達前就已經失去呼吸心跳，就醫發現他肺脂肪栓塞、橫紋肌溶解、外傷性神經軸索損傷、胃內容物吸嗆窒息，及毒品交互作用死亡。