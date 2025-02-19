緬甸苗瓦迪詐騙園區釋放 5人今返台受「人口販運被害人鑑別」

泰國打擊與緬甸邊境的詐騙集團，實施斷電斷網，緬甸苗瓦迪詐騙園區釋出7名台灣人交予泰國軍方，其中5人由刑事局、調查局人員陪同搭機返台，今上午抵達，經人口販運被害人鑑別後將移送檢方。

緬甸苗瓦迪民主克倫佛教軍（DKBA）本月12日下午釋出苗瓦迪詐騙園區261人，其中台籍7人，駐泰國代表處派員前往泰北美索接回完成被害人身分鑑別的5人，由刑事局、調查局人員赴泰國陪同搭機返台，今上午7時15分抵達桃園機場。

為釐清國人受困海外過程及泰緬詐騙園區現況，桃園地檢署指揮刑事局、調查局及移民署，對5人實施人口販運被害人鑑別並製作筆錄，詢後將移送桃檢，檢方會視所掌握具體犯罪事證處置。