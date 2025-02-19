快訊

不是高嘉瑜！欣欣百貨發重訊 李文英接新董座

獨／誰搞破壞？高雄大同醫院醫用氣體管線標示被抹除 危病患安全

王大陸砸百萬逃兵！富二代家世被挖 王爸發聲：很失望

聽新聞
0:00 / 0:00

緬甸苗瓦迪詐騙園區釋放 5人今返台受「人口販運被害人鑑別」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

泰國打擊與緬甸邊境的詐騙集團，實施斷電斷網，緬甸苗瓦迪詐騙園區釋出7名台灣人交予泰國軍方，其中5人由刑事局、調查局人員陪同搭機返台，今上午抵達，經人口販運被害人鑑別後將移送檢方。

緬甸苗瓦迪民主克倫佛教軍（DKBA）本月12日下午釋出苗瓦迪詐騙園區261人，其中台籍7人，駐泰國代表處派員前往泰北美索接回完成被害人身分鑑別的5人，由刑事局、調查局人員赴泰國陪同搭機返台，今上午7時15分抵達桃園機場

為釐清國人受困海外過程及泰緬詐騙園區現況，桃園地檢署指揮刑事局、調查局及移民署，對5人實施人口販運被害人鑑別並製作筆錄，詢後將移送桃檢，檢方會視所掌握具體犯罪事證處置。

刑事局說，尚有國人受困泰緬詐騙園區，政府秉持國人安全至上原則，持續協調外國執法單位救援，跨部會合作，加強各項防制與查緝作為。

緬甸苗瓦迪詐騙園區釋出7名台灣人交予泰國軍方，其中5人由刑事局、調查局人員陪同搭機返台，今上午抵達。本報資料照
緬甸苗瓦迪詐騙園區釋出7名台灣人交予泰國軍方，其中5人由刑事局、調查局人員陪同搭機返台，今上午抵達。本報資料照

桃園機場 泰國 詐騙集團

延伸閱讀

泰國對緬甸邊境斷電斷網後 首批5名台灣人返台

緬甸打擊詐騙園區！查獲上千人非法入境工作 拘留273名外籍人士

中國公安部長助理赴緬交涉 擬包機押解涉電騙人員

陸公安部部長助理赴妙瓦底 營救緬甸詐騙園區受害者

相關新聞

緬甸苗瓦迪詐騙園區釋放 5人今返台受「人口販運被害人鑑別」

泰國打擊與緬甸邊境的詐騙集團，實施斷電斷網，緬甸苗瓦迪詐騙園區釋出7名台灣人交予泰國軍方，其中5人由刑事局、調查局人員陪...

台人1周被騙15.6億！這縣市最慘 假投資詐騙手法曝…邀「財富自由」絕對有詐

台灣詐騙無所不在，其中以投資詐騙為最多，根據內政部警政署「打詐儀表板」網站，上週(2月9日至2月15日)詐騙受理案件多達2558件…

托運22公斤古柯鹼 日機場逮台男

台籍夏姓男子上月底以托運行李夾帶古柯鹼，從加拿大搭機入境日本，在羽田機場被日本海關查獲，搜出廿二公斤古柯鹼；刑事局已透過...

通緝犯違停拒檢！撞傷派出所副所長 警開11槍搭民車攔截逮捕

許姓男子因兒童及少年性剝削案被發布通緝，今在台北市違規停車遇員警盤查，開車逃逸衝撞副所長致擦挫傷，警員朝該車開11槍，搭...

台男托運走私1.2億元古柯鹼藏糖果盒 日本羽田機場被逮

台籍夏姓男子以托運行李走私古柯鹼，從加拿大搭機入境日本，在羽田機場被海關查獲日本市價台幣1.2億元的22公斤古柯鹼。刑事...

遏阻警職不當利益輸送 台中市警局對979名隨機抽籤查財產

台中市警局為遏阻警職人員不當利益輸送，近日辦理「公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，針對需財產申報的979名警職人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。