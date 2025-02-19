泰國對緬甸邊境斷電斷網後 首批5名台灣人返台

中央社／ 曼谷19日專電

泰國打擊緬甸靠近泰國邊境上的詐騙集團，採取斷電斷網措施，緬甸克倫邦其中一支民族軍釋放包括7名台灣人在內的260人。這7名台灣人中的5人經過身分鑑定後，搭乘今天凌晨班機返台。

中國演員王星1月初遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，新聞鬧大後，在中泰雙方合力營救下，王星順利獲釋。相關新聞重挫泰國形象，同時也衝擊泰國旅遊市場。

泰國政府因此開始採取多項措施希望重建各界信心，近期採取最有效的措施是中斷和泰國接壤的緬甸邊境部分地區電力、網路及燃料供應，以打擊緬甸境內的詐騙集團。

緬方在遭泰國斷電斷網後12日首度釋放上百人。泰國陸軍12日在泰緬邊境上接收由民主克倫佛教軍（Democratic Karen Buddhist Army）釋放的260人。這260人來自20個國家，其中包括7名台灣人。這些人之前都是在緬甸克倫邦（Karen）米瓦迪地區（Myawaddy）遭詐騙集團控制的人。

泰方逐一確認這些人是受害者而不是和詐騙集團有關的人，並陸續將他們遣返回自己的國家。據了解，7名台灣人有5人通過泰方的檢查程序，已搭乘今天凌晨的班機返台。

另外2人由於涉及電信詐騙案被泰方調查中，泰方將根據泰國法律完成相關程序後，將2人遣返回台。

中央社求證駐泰代表處，駐泰處表示，相關部會派駐外館人員合作協助，前往泰國達府（Tak）美索（Mae Sot）順利接回5名完成身份鑑別的台灣人，他們會在完成相關手續後即刻搭機返台。

泰國 緬甸 詐騙集團

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