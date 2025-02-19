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托運22公斤古柯鹼 日機場逮台男

聯合報／ 記者李奕昕徐榆涵／連線報導

台籍夏姓男子以托運行李走私古柯鹼，從加拿大搭機入境日本，被海關查獲22公斤古柯鹼。圖為日本羽田機場。路透
台籍夏姓男子以托運行李走私古柯鹼，從加拿大搭機入境日本，被海關查獲22公斤古柯鹼。圖為日本羽田機場。路透
台籍夏姓男子上月底以托運行李夾帶古柯鹼，從加拿大搭機入境日本，在羽田機場被日本海關查獲，搜出廿二公斤古柯鹼；刑事局已透過駐日聯絡官了解案情，追查幕後毒品走私集團。

廿二公斤古柯鹼日本市價約台幣一點二億元。日本媒體報導，這是在日本機場查獲單一旅客走私古柯鹼最大量。

根據台灣警方向日方洽詢調查，廿九歲夏姓男子曾被查獲提供人頭帳戶詐欺案，上月廿三日從桃園國際機場搭機赴加拿大多倫多，廿九日自多倫多搭機前往日本，在東京羽田機場入境。日本海關從他托運行李發現廿二個糖果或麥片盒，每盒裝有約一公斤古柯鹼，逮捕他移送檢方偵辦。

據日媒報導，夏自稱會計師，指在加拿大旅行時受台灣朋友請託，從加拿大帶點心給日本人。報導指出，羽田機場表示，今年已發現九件古柯鹼走私案，走私量超過去年整年查獲；當地海關懷疑日本成為國際走私集團目標，加強檢查。

刑事局表示，這是日本海關自行查獲國人涉走私毒品。據了解，夏之前未被查獲過毒品或其餘重大刑案，沒有幫派身分註記，刑事局初步研判是毒品走私集團底層的運毒「騾子」，已聯繫日方洽詢，追查集團上游。官警說，古柯鹼在北美地區較氾濫，日本毒品施用以安非他命為主。

日本 毒品 羽田機場 走私

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