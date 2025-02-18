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通緝犯違停拒檢！撞傷派出所副所長 警開11槍搭民車攔截逮捕
許姓男子因兒童及少年性剝削案被發布通緝，今在台北市違規停車遇員警盤查，開車逃逸衝撞副所長致擦挫傷，警員朝該車開11槍，搭民眾汽車追捕逮獲他，依妨害公務、公共危險罪移送，並解送歸案。
警方調查，36歲許姓男子今下午2時半駕駛租用汽車，在北市內湖區新明路違規停車，內湖警分局文德派出所巡佐副所長陳明昶、警員王淯群巡經盤查，許謊報身分被要求下車受檢，他開車逃逸，陳失去平衡跌倒。
王騎機車追至南京東路6段攔停，持槍喝令下車，許倒車逃跑，撞倒騎車趕抵的陳，王朝汽車開11槍擊破右前輪，許仍逃離，棄車在南京東路潭美公園公車站牌徒步離開，警方通報攔截圍捕；有民眾開車行經聽聞槍聲，載王沿途找人，王在行善路發現許攔獲逮捕，陳手腳擦挫傷，經治療無大礙。
警方查出，許因兒少性剝削案被新北地檢署發布通緝，詢後依妨害公務、公危罪移送士林地檢署，並解送新北檢歸案。
分局表示，許持續拒檢，倒車致生往來公共危險，屬情況急迫，並衝撞員警，員警依警械使用條例射擊。
依條例，警察執行職務，認犯嫌或行為人以致命性武器、危險物品或交通工具等攻擊、傷害、挾持、脅迫警察或他人，或其他危害警察或他人生命或身體，情況急迫，將危及警察或他人生命或身體，得使用槍械逕行射擊。
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