台男托運走私1.2億元古柯鹼藏糖果盒 日本羽田機場被逮

台籍夏姓男子以托運行李走私古柯鹼，從加拿大搭機入境日本，在羽田機場被海關查獲日本市價台幣1.2億元的22公斤古柯鹼。刑事局今接獲日本警方通報，透過駐日聯絡官了解案情。

警方調查，29歲夏姓男子曾被查獲提供人頭帳戶詐欺案，上月23日從桃園國際機場搭機赴加拿大多倫多，29日搭機前往日本，在羽田機場入境，日本海關從他托運行李的糖果盒搜出22公斤古柯鹼，逮捕他調查。

據了解，夏未被查獲過毒品或其餘重大案件，刑事局研判是毒品走私集團底層的運毒「騾子」，聯繫日本警方追查集團上游。

刑事局今表示，這是日本海關自行查獲國人涉走私毒品，已透過駐日聯絡官洽繫日方了解身分及案情。

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