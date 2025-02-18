快訊

罷免潮、氣爆案亂黨主席之路 盧秀燕轉沉默朱立倫續固樁

0050假設配息1元若分割一拆五就變5元？股添樂：答案當然是「不會」

慘了！拍學測答題卷上傳社群稱「考個氣氛」 考生遭撤銷資格

影／台中小鮮肉偵查佐網路埋伏 約到藥頭開趴人贓俱獲

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市許姓藥頭在同志交友軟體以「價格公道」為頭像，第五警分局去年網路巡邏發現後，找來有健身習慣的偵查佐，以「肌肉男」的大頭照與許接觸，展開誘捕偵查，許還興致來了，約朋友找警方一起在摩鐵內開趴，警方在汽車旅館內，查緝許與扣得毒品，檢方近日起訴。

第五警分局偵查隊在去年間網路巡邏時，在一個同志交友軟體發現，有一個帳號標榜「價格公道」，警方判斷恐為販毒藥頭，為順利展開誘捕偵查，偵查隊派出有健身習慣的偵查佐，還以「肌肉猛男照」為頭像，與該帳號聯繫，希望能降低戒心。

警方與涉案許姓藥頭（22歲）交涉約2周後，才約定交易，但許見偵查佐的體格壯碩，還詢問願不願意「帶朋友一起」，在交易的汽車旅館內開毒趴。

警方與藥頭談妥交易後，派員在汽車旅館的房間內衣櫃埋伏，等許到場後，現身抓人，查扣現場市價約6000元的安非他命、吸食器等贓證物，台中地檢署近日依毒品罪起訴許。

第五警分局呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市第五警分局派出練健身的偵查佐（右一），在汽車旅館內，誘捕偵查許姓藥頭（右三）到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局派出練健身的偵查佐（右一），在汽車旅館內，誘捕偵查許姓藥頭（右三）到案。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局派出練健身的偵查佐，在汽車旅館內，誘捕偵查許姓藥頭到案，查扣涉案安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝
台中市第五警分局派出練健身的偵查佐，在汽車旅館內，誘捕偵查許姓藥頭到案，查扣涉案安非他命等毒品。記者陳宏睿／翻攝

朋友 毒品 藥頭

延伸閱讀

韓流選秀向台灣招手！瞄準潛力小鮮肉「變身國際巨星」

「BJ單身日記」回歸變2寶寡婦！戀上小鮮肉：難以抗拒

台南女偵查佐加班改休假又領加班費 貪數千元...分局記過送辦

修杰楷遭抓包玩交友軟體！　網友陌生訊息轟炸舊愛出手

相關新聞

影／台中小鮮肉偵查佐網路埋伏 約到藥頭開趴人贓俱獲

台中市許姓藥頭在同志交友軟體以「價格公道」為頭像，第五警分局去年網路巡邏發現後，找來有健身習慣的偵查佐，以「肌肉男」的大...

黃少岑訃聞曝光首日 縱貫線教父林水樹赴靈堂捻香

竹聯幫主黃少岑本月4日病逝，享壽75歲，外界關注的訃聞名單昨天也首度曝光，治喪委員幾乎多是政商，反而竹聯幫未有任何人掛名...

竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委

竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開，立法院前院長王金平擔任治喪委員會榮譽主任委員，民進黨立法院黨團總召柯建...

竹聯幫明仁會成員持槍賣毒咖啡 情人節與女友約會被逮

竹聯幫明仁會成員劉姓男子因恐嚇等案被通緝，涉嫌販賣毒品咖啡包，情人節與女友約會被逮，警方從他借住友人住處搜出164包毒咖...

神明也敢偷！彰化竊嫌偷十幾間廟 大白天金爐直接搬走

好大膽，神明也敢偷!彰化縣二林鎮盧姓男子涉嫌在埤頭鄉、二林鎮等十幾間廟宇偷金爐，大從十公斤金爐到小燭台偷了上百件，警方昨...

出遊費用談不攏約談判 鋁棒辣椒水齊飛13人痛毆6人

新北市汐止區昨晚發生鬥毆案，汐止分局大批快打警力趕抵，將現場來不及逃走的6人逮捕，隨後循線逮捕另一方13人。經查雙方因南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。