影／台中小鮮肉偵查佐網路埋伏 約到藥頭開趴人贓俱獲

台中市許姓藥頭在同志交友軟體以「價格公道」為頭像，第五警分局去年網路巡邏發現後，找來有健身習慣的偵查佐，以「肌肉男」的大頭照與許接觸，展開誘捕偵查，許還興致來了，約朋友找警方一起在摩鐵內開趴，警方在汽車旅館內，查緝許與扣得毒品，檢方近日起訴。

第五警分局偵查隊在去年間網路巡邏時，在一個同志交友軟體發現，有一個帳號標榜「價格公道」，警方判斷恐為販毒藥頭，為順利展開誘捕偵查，偵查隊派出有健身習慣的偵查佐，還以「肌肉猛男照」為頭像，與該帳號聯繫，希望能降低戒心。

警方與涉案許姓藥頭（22歲）交涉約2周後，才約定交易，但許見偵查佐的體格壯碩，還詢問願不願意「帶朋友一起」，在交易的汽車旅館內開毒趴。

警方與藥頭談妥交易後，派員在汽車旅館的房間內衣櫃埋伏，等許到場後，現身抓人，查扣現場市價約6000元的安非他命、吸食器等贓證物，台中地檢署近日依毒品罪起訴許。

第五警分局呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。

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