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黃少岑訃聞曝光首日 縱貫線教父林水樹赴靈堂捻香

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫主黃少岑本月4日病逝，享壽75歲，外界關注的訃聞名單昨天也首度曝光，治喪委員幾乎多是政商，反而竹聯幫未有任何人掛名。昨天下午，有縱貫線教父稱號的嘉義海線大老林水樹，也親自北上赴信義區慈恩園捻香，被內定是竹聯幫第三代幫主的「叩頭」劉振南在場接待，儘管劉振南未掛名治喪委員會主委，但「準幫主」地位仍不變。

林水樹目前是嘉義區漁會榮譽理事長，在嘉義政壇相當有名望，他政治上人脈跨越各黨派，不僅與黃少岑有不錯情誼，更與前立法院長王金平友好，而王金平此次則擔任黃少岑治喪委員會榮譽主任委員。

據了解，繼上周四海幫主張存偉、太陽聯盟盟主黃天陽率領23分會長捻香後，天道盟主「鐵霸」曾盈富日前也送大型花籃致意，近來被警方關注的台中聞人、元泰國際董事長「螺絲」羅錫仁更是二度前往捻香，顯見與竹聯交情甚篤。

黃少岑訃聞公開前，竹聯幫內部對於告別式場地仍有兩派意見，有一派主張低調於北市第二殯儀館舉行，另一派則認為，竹聯幫是國際知名大幫，理應盛大舉辦，直到前幾天都還在大直商借一處上千坪的場地，最後因地主不同意才作罷。

據指出，台北市警方日前先取得黃少岑訃聞名單，並呈報警政署與刑事局，警界高層看到治喪委員主委是民進黨團總召柯建銘，副主委名單是尹衍樑、段宜康、洪秀柱、連勝文和黃承國，特別是連警大前校長刁建生都是委員之一，訃聞卻沒有任何竹聯幫成員，差點沒跌破眼鏡，誤以為是假訊息，要求北市警再三確認名單真偽。

黃少岑的治喪委員名單包括藍綠立委、市議員、雙北正副議長、還有前外交官馮寄台、民眾黨前秘書長謝立功、商界大老尹衍樑等。儘管竹聯幫內部對「叩頭」劉振南接掌幫主有雜音，而劉振南也未出任治喪委員主委，但竹聯幫兩大系統靜安會與和堂都支持劉振南，即便有人想重選幫主也非易事，

竹聯幫主黃少岑訃聞昨天曝光，治喪委員會主委是民進黨團總召柯建銘。圖／讀者提供
竹聯幫主黃少岑訃聞昨天曝光，治喪委員會主委是民進黨團總召柯建銘。圖／讀者提供
立法院前院長立委王金平（右二）擔任黃少岑治喪委員會榮譽主任委員，右一為嘉義縱貫線教父林水樹。圖／報系資料照
立法院前院長立委王金平（右二）擔任黃少岑治喪委員會榮譽主任委員，右一為嘉義縱貫線教父林水樹。圖／報系資料照

北市 告別式 嘉義 柯建銘 竹聯幫

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