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竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委
竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開，立法院前院長王金平擔任治喪委員會榮譽主任委員，民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任主委，副主委是尹衍樑、段宜康、洪秀柱、連勝文、黃承國，治喪委員會成員政商雲集。
黃少岑告別式下月6日於台北市懷愛館景明廳舉行，上午10時家祭，10時30分公祭，隨即發引火化。治喪委員會名單今公開，委員含民意代表、企業家、退休高階警官等，展現廣闊人脈網絡。
農曆春節前發生新竹縣三環幫堂口槍擊命案，本月4日黃少岑在台北榮民總醫院病逝，加上近期黑幫治安事件頻傳，警政署展開掃黑。
北市警察局實施為期10天「靖城掃黑」專案，局長李西河本月13日深夜赴中山警分局主持勤前教育，指示對幫派經營、依附、圍事或賴以為生等經常活動處所擴大臨檢，並防制幫派公開活動。
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