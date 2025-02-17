快訊

與陸籍小三親密照瘋傳 曹興誠晚間喊「全是合成」：一定提告

竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委

「邪惡國毀滅重置世界」牛頓曾留驚人預言 推算疫情戰爭齊爆關鍵年

聽新聞
0:00 / 0:00

竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

圖為竹聯幫主黃少岑「么么」靈堂。記者林伯東／攝影
圖為竹聯幫主黃少岑「么么」靈堂。記者林伯東／攝影

竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開，立法院前院長王金平擔任治喪委員會榮譽主任委員，民進黨立法院黨團總召柯建銘擔任主委，副主委是尹衍樑段宜康、洪秀柱、連勝文、黃承國，治喪委員會成員政商雲集。

黃少岑告別式下月6日於台北市懷愛館景明廳舉行，上午10時家祭，10時30分公祭，隨即發引火化。治喪委員會名單今公開，委員含民意代表、企業家、退休高階警官等，展現廣闊人脈網絡。

農曆春節前發生新竹縣三環幫堂口槍擊命案，本月4日黃少岑在台北榮民總醫院病逝，加上近期黑幫治安事件頻傳，警政署展開掃黑。

北市警察局實施為期10天「靖城掃黑」專案，局長李西河本月13日深夜赴中山警分局主持勤前教育，指示對幫派經營、依附、圍事或賴以為生等經常活動處所擴大臨檢，並防制幫派公開活動。

竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開。記者李奕昕／翻攝

告別式 尹衍樑 幫派 柯建銘 段宜康 王金平 竹聯幫 連勝文

延伸閱讀

壓軸催大罷免？府方人士：賴清德依憲解決紛爭 沒討論出場

民進黨立委選輸掀大罷免 朱立倫批反對民生法案「演很大」

【重磅快評】賴清德演員魂頻上身 林右昌地位岌岌可危

喊大罷免將成功 柯建銘形容：單輪腳踏車與民主汽車對撞

相關新聞

竹聯幫主黃少岑訃聞公開 治喪委員會政商雲集…柯建銘當主委

竹聯幫幫主「么么」黃少岑本月4日病逝，訃聞今公開，立法院前院長王金平擔任治喪委員會榮譽主任委員，民進黨立法院黨團總召柯建...

王世堅被追撞畫面曝光！男起步連撞2車「只記得要右轉」

民進黨立委王世堅今午在台北市大同區出車禍，一輛汽車路邊起步時不慎碰撞王的座車，又擦撞另輛汽車，事故導致3車暫停路邊，所幸...

認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

台北市議員陳怡君涉詐助理費案，士林地院日前諭知陳怡君100萬元交保、限制住居、出境、出海，士林地檢署研議後，今天向法院提...

跑行程驚傳出車禍 王世堅臉書11字曝現況

民進黨立委王世堅驚傳在台北市大同區發生車禍，地點就在重慶北路派出所對面，目前警方協助處理中，初判是後車右轉時擦撞前車，詳...

王世堅出車禍！今跑行程座車遭撞 民眾目擊拍照

民進黨立委王世堅今午在台北市大同區重慶北路上出車禍，民眾目擊拍照上傳網路，引發關注，據悉王世堅是在跑私人行程時，座車遭鄰...

竹聯幫明仁會成員持槍賣毒咖啡 情人節與女友約會被逮

竹聯幫明仁會成員劉姓男子因恐嚇等案被通緝，涉嫌販賣毒品咖啡包，情人節與女友約會被逮，警方從他借住友人住處搜出164包毒咖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。