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認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

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認有羈押必要！陳怡君涉詐百萬交保 士檢今提起抗告

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市議員陳怡君涉詐助理費案，士林地院日前諭知陳怡君100萬元交保、限制住居、出境、出海，士林地檢署研議後，今天向法院提起抗告。

全案源於，陳怡君被控以胞弟、弟媳等親友作為人頭，詐領助理費，涉嫌貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實」罪，陳怡君的辦公室主任、綽號「饅頭」的張惠霖，張惠霖胞姊、辦公室前主任賀姓男子及議會研究室主任楊姓女子等皆涉入其中。

士林地檢署檢察官林思吟指揮台北市調查處展開偵辦，2月12日兵分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、當事人住處等，約談陳怡君等7名被告、3名證人，漏夜偵訊後當庭逮捕陳怡君、張惠霖，並向法院聲請羈押禁見，令其餘被告1萬元至50萬元交保。

士林地院審理後，先認張惠霖犯罪嫌疑重大，且有串證之虞，裁定羈押、禁止接見通信，後認全案被告、證人訊問完畢，相關事證已有相當保全，且張惠霖已收押禁見，具保即足避免案情陷入晦澀等，諭知陳怡君100萬元交保，限制住居、出境、出海。

對此，士檢研議後仍認陳怡君有串證之虞，有羈押必要，今午5時許正式向法院提起抗告。

涉嫌詐領助理費的台北市議員陳怡君，經士林地院開庭審理後，諭知以100萬元交保。記者侯永全／攝影
涉嫌詐領助理費的台北市議員陳怡君，經士林地院開庭審理後，諭知以100萬元交保。記者侯永全／攝影

辦公室 陳怡君

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