竹聯幫明仁會成員持槍賣毒咖啡 情人節與女友約會被逮

竹聯幫明仁會成員劉姓男子因恐嚇等案被通緝，涉嫌販賣毒品咖啡包，情人節與女友約會被逮，警方從他借住友人住處搜出164包毒咖啡及1把改造手槍，將他依毒品、槍砲罪移送，並解送歸案。

警方調查，30歲劉姓男子因恐嚇取財案被判刑9個月，去年11月被台北地檢署發布通緝，另涉竊盜案被士林地檢署發布通緝，他四處借住友人家，以每包5百元販賣毒品咖啡包。

台北市信義警分局去年10月查獲替劉送毒品咖啡包給買家的「小蜜蜂」張姓男子，鎖定毒品來自劉，查出他近期借住友人北市民族東路住處，派員在附近小吃店分批用餐埋伏，本月14日晚間發現他出門與女友逛街購物，劉見員警起身拔腿就跑，在人行道跌倒被逮。

警方從劉友人住處搜出164包毒品咖啡包、1把改造手槍、1把空氣手槍及3顆子彈。劉稱，買毒咖啡自行施用，槍彈則是其他友人寄放，警詢後解送，追查槍毒來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885