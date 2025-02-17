神明也敢偷！彰化竊嫌偷十幾間廟 大白天金爐直接搬走

好大膽，神明也敢偷!彰化縣二林鎮盧姓男子涉嫌在埤頭鄉、二林鎮等十幾間廟宇偷金爐，大從十公斤金爐到小燭台偷了上百件，警方昨天在其住處當場查獲贜物，盧嫌辯稱是因妻子懷孕了要籌錢，警方調查偵辦中。

北斗警分局初步調查，盧嫌(37歲)從2月3日到9日在埤頭鄉、二林鎮、竹塘鄉等鄉鎮十幾間廟宇偷金爐，他明目張膽地選擇白天無人時下手行竊，大從重達10公斤的金爐也直接搬走，小從桌上燭台、銅盤都偷。

警方接獲報案後，組成專案小組，查出涉嫌者是家住二林鎮的盧嫌，昨天前往盧嫌家中搜索，當場起出大批贜物，光大小金爐就有近40個，贜物高達上百件。