出遊費用談不攏約談判 鋁棒辣椒水齊飛13人痛毆6人

新北市汐止區昨晚發生鬥毆案，汐止分局大批快打警力趕抵，將現場來不及逃走的6人逮捕，隨後循線逮捕另一方13人。經查雙方因南下出遊費用分攤談不攏，相約談判時大打出手。警方現場還起出喪屍煙彈，詢後依毒品、妨害秩序罪嫌將19人送辦。

據了解，22歲周男日前與王男及多名友人開車南下彰化，事後周男與王男因出遊期間車資及開銷分攤問題產生分歧，周男因積欠王男4萬多元遭王男出言嗆聲，雙方發生口角進而相約昨晚8時許於汐止區鄉長路與吉祥街口談判。

周男找來5名友人到場助陣，不料王男一方竟來了13人，雙方談判過程中一言不和發生鬥毆，王男一方掏出預藏的辣椒水及鋁棒朝周男等6人痛毆，雙方當場打成一片，造成雙方各2人輕微擦挫傷。

汐止警方接獲報案派遣大批快打警力趕抵，警方到場後現場僅剩周男一方6人，全被警方帶回警局偵訊。警方隨即調閱監視器鎖定逃逸的13人行蹤，2小時內在大同路一段一間停車場內查獲王男一方共13人，並在車內查扣依托咪酯喪屍菸彈K他命，詢後依妨害秩序及毒品罪嫌將雙方19人送辦。

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