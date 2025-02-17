快訊

人類首見！半馬衝進57分 烏干達長跑好手打破世界紀錄

10萬劑流感疫苗周四開打 疾管署曝這縣市配到1.5萬劑最多

NBA／柯瑞「Logo shot」奪MVP 俠客隊全明星賽登頂

聽新聞
0:00 / 0:00

出遊費用談不攏約談判 鋁棒辣椒水齊飛13人痛毆6人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市汐止區昨晚發生鬥毆案，汐止分局大批快打警力趕抵，將現場來不及逃走的6人逮捕，隨後循線逮捕另一方13人。經查雙方因南下出遊費用分攤談不攏，相約談判時大打出手。警方現場還起出喪屍煙彈，詢後依毒品、妨害秩序罪嫌將19人送辦。

據了解，22歲周男日前與王男及多名友人開車南下彰化，事後周男與王男因出遊期間車資及開銷分攤問題產生分歧，周男因積欠王男4萬多元遭王男出言嗆聲，雙方發生口角進而相約昨晚8時許於汐止區鄉長路與吉祥街口談判。

周男找來5名友人到場助陣，不料王男一方竟來了13人，雙方談判過程中一言不和發生鬥毆，王男一方掏出預藏的辣椒水及鋁棒朝周男等6人痛毆，雙方當場打成一片，造成雙方各2人輕微擦挫傷。

汐止警方接獲報案派遣大批快打警力趕抵，警方到場後現場僅剩周男一方6人，全被警方帶回警局偵訊。警方隨即調閱監視器鎖定逃逸的13人行蹤，2小時內在大同路一段一間停車場內查獲王男一方共13人，並在車內查扣依托咪酯喪屍菸彈K他命，詢後依妨害秩序及毒品罪嫌將雙方19人送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方將王男一方13人上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝
警方將王男一方13人上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在大同路一段一處停車場內逮捕王男等13人。記者黃子騰／翻攝
汐止警方在大同路一段一處停車場內逮捕王男等13人。記者黃子騰／翻攝
警方喝令眾人蹲下接受盤查。記者黃子騰／翻攝
警方喝令眾人蹲下接受盤查。記者黃子騰／翻攝
警方在車上起獲鋁棒、喪屍煙彈及K他命。記者黃子騰／翻攝
警方在車上起獲鋁棒、喪屍煙彈及K他命。記者黃子騰／翻攝

喪屍煙彈 汐止

延伸閱讀

大恭喜！台V新婚夫妻橙米與喪屍迪驚喜宣布升格為「準爸媽」

婚宴遇仇人慘遭痛毆...20萬名牌包也被潑漆 法官判賠17萬

「丟丟妹」被毆腦震盪！台中遇襲 男友遭人30萬買凶攻擊

高雄男除夕夜拿辣椒水搶超商 2名女店員都被噴

相關新聞

出遊費用談不攏約談判 鋁棒辣椒水齊飛13人痛毆6人

新北市汐止區昨晚發生鬥毆案，汐止分局大批快打警力趕抵，將現場來不及逃走的6人逮捕，隨後循線逮捕另一方13人。經查雙方因南...

女移工債務糾紛遭擄 「險強迫性交抵債」檢警扣3.4KG毒

桃園破獲失聯移工遭人口販運及毒品案，阮姓等4名越南籍移工利用與女同鄉間的債務糾紛，當街強押上車並載往彰化鐵皮屋監禁，欲迫...

台中博弈平台賭資破11億 有人被騙400萬警破獲

台中市穆姓男子等人經營博弈平台「好玩」，一年吸金賭資破11億元，刑事局中打二隊透過反詐騙平台調查，發現有賭客遭平台以代操...

黑幫酒店鬥毆 揮刀傷人被捕

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等四人日前至酒店消費，在門口與松聯幫背景六人鬥毆，陳涉持折疊刀刺傷對方二人，逃逸六天後被拘提。警...

浮洲落軌男死裡逃生仍要面對求償 台鐵精算將討18萬損失

台鐵浮洲站去年12月20日下午5時51分驚傳1男性落軌，但落軌後就消失，致警消及台鐵出動大批人力，花了近3小時搜尋，最後...

新竹比特犬咬死人！尖石原住民男子逗狗慘遭咬斷動脈

新竹縣尖石鄉驚傳比特犬咬死人意外，被咬男子今天下午1時許，到友人住處作客，未料席間逗弄一旁的比特犬，竟引得犬隻發狂，直接...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。