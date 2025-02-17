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女移工債務糾紛遭擄 「險強迫性交抵債」檢警扣3.4KG毒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園破獲失聯移工遭人口販運及毒品案，阮姓等4名越南籍移工利用與女同鄉間的債務糾紛，當街強押上車並載往彰化鐵皮屋監禁，欲迫使她以性交易方式抵債，被害女子趁犯嫌等人吸毒昏睡之際逃離，檢警搜索處所扣得3.4公斤毒品及工具，全案近日偵結起訴。

檢方調查，越南籍阮姓主嫌得知被害女子為越南籍失聯移工，利用其與女子間的債務糾紛及其脆弱處境，於去年10月13日下午夥同越南籍丁姓、陳姓同鄉，在桃園市大園區檳榔攤強押女子上車，民眾見狀立刻報警。阮嫌等人為躲避檢警查緝沿途換車，將女子載至彰化縣伸港鄉鐵皮屋，欲迫使她以性交易方式抵債，且於警方聯繫被害女子期間監控她，要求向警方謊稱其人身安全無虞。

對此檢警不敢大意，持續尋覓被害女子，她在陳姓被告等人施用毒品昏睡期間，於去年10月16日中午趁隙逃離，檢方當晚指揮警方搜索被告等人處所，當場扣得第二級、第三級毒品總計3.4公斤及封膜機、分裝器具、分裝袋、磅秤、帳冊等物，阮姓、陳姓及劉姓被告經檢方訊問後聲押禁見獲准。

桃園地檢署檢察官舒慶涵指揮桃園市警察局大園分局、彰化縣警察局和美分局偵辦，近日偵查終結，認涉案的阮姓越南籍移工、陳姓及劉姓越南籍失聯移工分別涉犯刑法加重剝奪他人行動自由、人口販運防制法利用不當債務約束或他人不能、不知或難以求助之處境，使人從事有對價之性交行為未遂、毒品危害防制條例意圖販賣而持有第二、三級毒品等罪嫌而提起公訴。

檢方審酌被告3人明知移工身在異鄉孤立無援、生活不易的困境，竟利用失聯移工脆弱處境，逼迫從事性交易，又為牟私利購買大量毒品意圖販賣，戕害國人健康，惡行非輕，建請法院量處2年至7年不等有期徒刑。另丁姓犯嫌經桃園地檢署通緝中。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園阮姓等4名越南籍移工利用與女同鄉間的債務糾紛，當街強押上車並載往彰化鐵皮屋監禁，欲迫使她以性交易方式抵債，全案近日偵結起訴。記者周嘉茹／攝影
桃園阮姓等4名越南籍移工利用與女同鄉間的債務糾紛，當街強押上車並載往彰化鐵皮屋監禁，欲迫使她以性交易方式抵債，全案近日偵結起訴。記者周嘉茹／攝影

失聯移工 桃園地檢署 毒品

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