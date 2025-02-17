台中博弈平台賭資破11億 有人被騙400萬警破獲

台中市穆姓男子等人經營博弈平台「好玩」，一年吸金賭資破11億元，刑事局中打二隊透過反詐騙平台調查，發現有賭客遭平台以代操為由，騙走400萬元，去年底、今年初分兩波搜索，帶回穆等9人，查扣現金等贓證物，檢方訊問後命穆以10萬元交保。

刑事局中打二隊在去年10月間鎖定中部地區博弈平台「好玩」，發現該集團採企業化經營分工細膩，再經165反詐騙平台比對，發現有該平台以「代操下注」名義，誘騙一名賭客匯款下注投資，損失達400萬元。

全案經報請台中地檢署檢察官指揮後，與台中市第一、第二、第三、第六警分局、苗栗縣刑大，合組專案小組，經完整蒐證後，檢警陸續在去年11月18日、今年1月9日發動2波搜索，查獲穆姓男子等9人，查扣現金58萬餘元、電腦主機、手機、監視器主機及監視器鏡頭等贓證物，初步清查近1年經手賭資逾11億4000萬餘元。

經查，該賭博集團在台中中區某商辦大樓設立機房，串接線上真人百家樂、體育賽事及彩票等為下注標的， 招攬民眾加入網路賭博。

由於警方已掌握該集團經營賭博網站及相關詐欺事證，因此將該集團成員查緝到案，依賭博、詐欺及洗錢防制法等罪移送台中地方檢察署偵辦，持續清查是否仍有其他詐欺被害人，檢方訊問後命穆以10萬元交保，其餘涉案人以3萬元至5萬元交保。

刑事局呼籲，國人勿輕易相信來源不明投資管道，任何宣稱穩賺不賠或保證獲利的投資管道一定就是詐騙，有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線查證。