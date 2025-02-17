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黑幫酒店鬥毆 揮刀傷人被捕

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等4人赴台北市某酒店消費，與具松聯幫背景柯姓、黃姓男子等6人鬥毆。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等4人赴台北市某酒店消費，與具松聯幫背景柯姓、黃姓男子等6人鬥毆。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等四人日前至酒店消費，在門口與松聯幫背景六人鬥毆，陳涉持折疊刀刺傷對方二人，逃逸六天後被拘提。警方初步調查雙方是酒後互看不順眼起衝突，將雙方十人分依殺人未遂、妨害秩序、組織犯罪等罪嫌送辦。

新竹縣三環幫要角劉憲治上月廿四日在堂口遭斷掌槍擊喪命，本月三日北聯幫闖天道盟太陽會賭場砍人搶劫，四日竹聯幫幫主「么么」黃少岑病逝，黑幫事件頻傳，警政署甫宣示掃黑，北市八日又發生黑幫酒店鬥毆。

市警局已宣布為期十天「靖城掃黑」專案，局長李西河十三日深夜親自帶隊臨檢。

警方調查，四十歲陳姓男子與卅四歲林姓、四十一歲黃姓、廿六歲魏姓男子是弘仁會成員，本月八日凌晨在台北市忠孝東路威斯汀酒店飲酒，上午六時許從包廂下樓準備離開，在一樓大廳遇松聯幫背景廿六歲陳姓、卅歲柯姓、廿二歲黃姓、卅歲林姓、廿一歲盛姓、廿三歲謝姓男子，一行人酒後也要離開。

兩派 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 人馬起衝突互毆，弘仁會陳男涉持折疊刀刺傷柯男腿部、黃男腹部，松聯成員盛男、謝男則持鋁棒攻擊，雙方鬥毆約三分鐘。

弘仁會 酒店 鬥毆

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