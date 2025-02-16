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弘仁會、松聯幫成員爆鬥毆！酒後互看不順眼 2人遭砍傷、10人全送辦

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等4人赴台北市某酒店消費，在大廳與具松聯幫背景柯姓、黃姓男子等6人鬥毆，陳涉持折疊刀刺傷柯、黃，經送醫無生命危險。警方調查，雙方酒後互看不順眼起衝突，查獲10人分依殺人未遂、妨害秩序罪、組織犯罪防制條例送辦。

警方調查，兩派人馬本月8日在北市忠孝東路4段某酒店飲酒，上午6時許離開，在1樓大廳互看不順眼爆鬥毆，弘仁會成員40歲陳姓男子持折疊刀攻擊，具松聯幫背景30歲柯姓、22歲黃姓男子分別腿部、腹部遭砍傷，同夥21歲盛姓、23歲謝姓男子則持鋁棒攻擊。

大安警分局敦化南路派出所獲報鬥毆，啟動「快速打擊部隊」趕到，陳與友人34歲林姓、41歲黃姓、26歲魏姓男子共4人已離開；另一方柯、黃及26歲陳姓、30歲林姓男子共4人在場，盛、謝已離開，柯、黃被消防隊送醫救治，無生命危險。

警方逮捕在場犯嫌，查獲盛及謝，將柯、黃等6人依組織、妨害秩序送辦；前天拘提陳等4人分依殺人未遂、組織、妨害秩序移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等4人赴台北市某酒店消費，與具松聯幫背景柯姓、黃姓男子等6人鬥毆。記者李奕昕／翻攝
竹聯幫弘仁會成員陳姓男子等4人赴台北市某酒店消費，與具松聯幫背景柯姓、黃姓男子等6人鬥毆。記者李奕昕／翻攝

弘仁會 殺人未遂 消防隊 竹聯幫 酒店 酒駕 鬥毆

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