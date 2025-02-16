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浮洲落軌男死裡逃生仍要面對求償 台鐵精算將討18萬損失
台鐵浮洲站去年12月20日下午5時51分驚傳1男性落軌，但落軌後就消失，致警消及台鐵出動大批人力，花了近3小時搜尋，最後才發現該男子自行脫困後逃離現場，但該事件導致58列車累積延誤3200分鐘，民怨沸騰。台鐵相關損失近期統計出爐，將按照程序向該男求償17至18萬元。
浮洲站去年12月20日發生一起離奇的旅客落軌事故，導致176次自強號列車停駛，由於遲遲找不到該男子的蹤影，造成北部路線整個晚上嚴重誤點，總計導致58列車大延誤、累積延誤3200分鐘。
這名男子在隔天投案，供稱欠錢無力償還，一時想不開，自述當列車從身旁駛過卻毫髮無傷，瞬間領悟「天無絕人之路」，於是脫困後逃離車站。
然而，該起事件導致台鐵列車嚴重延誤，台鐵不僅要承擔誤點、退費嚴重損失，還讓大批通勤族崩潰卡在車站，台鐵針對相關損失的精算結果近期也出爐。
台鐵表示，該起事件雖未造成列車受損，但導致列車嚴重誤點及台鐵營運損失約有17至18萬元，將會按照程序向男子求償。
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