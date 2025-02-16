警網路查毒 約出賣家…是警察

嘉義縣警察局劉姓警務員涉嫌販毒，將記2大過免職。聯合報系資料照 嘉義縣警察局保安科劉姓警務員，涉在網路群組販賣二級毒品安非他命，遭台北市警大安分局自家人發現，前天相約以每錢六千元交易，結果當場遭現行犯逮捕，查扣一包淨重約三點四公克安毒，詢後依販賣毒品罪送辦，檢方聲押法院諭知請回，但嘉義縣刑大發現劉男另涉其他販毒案，昨天深夜再拘提並搜索。

嘉義縣警察局表示，已啟動調查程序，將依規定追究相關人員責任，販毒的劉姓警務員將記兩大過免職，並追究相關人員考監責任。

大安分局警員在網路巡邏時，發現有網路群組販賣安非他命，警員在線上與對方相約面交，前天大批警力南下嘉義市西區，在路邊埋伏逮捕到場交易的劉男，劉男到案後對案情配合交代，但情緒相當不穩，尤其不願說出自己從事何種工作。

不過，警方察覺有異樣，透過督察系統發現其真實身分，竟是在嘉義縣警察局服務的警務員，立即通報嘉義縣警察局督察。

據了解，劉男未婚，平日在嘉義縣警察局負責監視器業務，今年二月施用安非他命後決定戒毒，是警察局風紀列管人員，他想販售手上剩餘的三點四克毒品，所以透過網路尋找買家，沒想到被自家人逮獲，他犯後相當懊悔，深怕身分曝光丟工作。

據指出，劉男平時獨來獨往，甚少與同事互動打交道，也不抽菸、不喝酒，不參加下班後的應酬，同仁對劉男涉毒感到吃驚，沒想到不善交際的同事，竟在網路販賣毒品。

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