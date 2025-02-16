施用太麻煩、新毒品崛起 海洛因淪「夕陽產業」

藥物濫用狀況 製表／元氣中心 海洛因在九○年代幾乎是毒品代名詞，無論是反毒宣傳，還是電影、電視劇，有關毒品介紹都是海洛因，原本占據毒品半壁江山的「四號」，經時代變遷與製毒型態轉換，如今已成明日黃花，價格僅剩十年前的三分之一，被販毒圈視為「夕陽產業」。

海洛因是以三片包裝為一塊，又稱海洛因磚，因質量區分四級，級別最高稱為「四號」。十年前每公斤要三百萬天價，如今酒店、夜店等都以混充安毒咖啡包、喪屍菸彈及大麻為首，過往「如日中天」的海洛因已被新興毒品拽下神壇，目前每公斤不到一百萬元。

檢調觀察，過去金三角是世界上最大的海洛因產地，該地區居民貧窮，連飯都吃不飽，靠提煉海洛因維生。美國緝毒局（ＤＥＡ）曾為阻斷源頭，提撥經費指導改種茶葉，但因經費斷炊，海洛因死灰復燃，二○二二年種植面積比以往成長三倍。

海洛因使用方式麻煩，年輕人想吃「四號」若無行家引路，易施用過量暴斃，且海洛因具成癮性，讓人不敢輕易嘗試，反讓吸食方便的毒品咖啡包、喪屍菸彈成新寵，形成海洛因供給遽增、市場萎縮、價格暴跌的現象。

安非他命屬興奮類毒品，安毒現在大多被混充在毒品咖啡包中，且多數採集體服用，吸食的人愈多愈興奮，更有人將安毒當「性藥」使用。

台北市刑大指出，純淨結塊的安非他命已不多見，取代的是毒品咖啡包，咖啡包常見有二、三、四級毒品混用，只要測試劑呈現卡西酮成分，警方只會記錄最高級別毒品項目，也就是安非他命，這是數據顯示安毒成長的原因。

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