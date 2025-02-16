聽新聞
0:00 / 0:00

施用太麻煩、新毒品崛起 海洛因淪「夕陽產業」

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

藥物濫用狀況 製表／元氣中心
藥物濫用狀況 製表／元氣中心
海洛因在九○年代幾乎是毒品代名詞，無論是反毒宣傳，還是電影、電視劇，有關毒品介紹都是海洛因，原本占據毒品半壁江山的「四號」，經時代變遷與製毒型態轉換，如今已成明日黃花，價格僅剩十年前的三分之一，被販毒圈視為「夕陽產業」。

海洛因是以三片包裝為一塊，又稱海洛因磚，因質量區分四級，級別最高稱為「四號」。十年前每公斤要三百萬天價，如今酒店、夜店等都以混充安毒咖啡包、喪屍菸彈及大麻為首，過往「如日中天」的海洛因已被新興毒品拽下神壇，目前每公斤不到一百萬元。

檢調觀察，過去金三角是世界上最大的海洛因產地，該地區居民貧窮，連飯都吃不飽，靠提煉海洛因維生。美國緝毒局（ＤＥＡ）曾為阻斷源頭，提撥經費指導改種茶葉，但因經費斷炊，海洛因死灰復燃，二○二二年種植面積比以往成長三倍。

海洛因使用方式麻煩，年輕人想吃「四號」若無行家引路，易施用過量暴斃，且海洛因具成癮性，讓人不敢輕易嘗試，反讓吸食方便的毒品咖啡包、喪屍菸彈成新寵，形成海洛因供給遽增、市場萎縮、價格暴跌的現象。

安非他命屬興奮類毒品，安毒現在大多被混充在毒品咖啡包中，且多數採集體服用，吸食的人愈多愈興奮，更有人將安毒當「性藥」使用。

台北市刑大指出，純淨結塊的安非他命已不多見，取代的是毒品咖啡包，咖啡包常見有二、三、四級毒品混用，只要測試劑呈現卡西酮成分，警方只會記錄最高級別毒品項目，也就是安非他命，這是數據顯示安毒成長的原因。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

咖啡 喪屍 毒品

延伸閱讀

嘉縣警務員涉販毒被逮 記2大過免職…檢方聲請羈押遭駁回

肚子痛到急診竟是拉K 統計揭危害青少年3大毒品

醫院藥物濫用通報 安非他命首次超車海洛因

大罷免潮襲來！遭網路影片隱射黑道 邱鎮軍：我用排黑條款選立委

相關新聞

藥物濫用 安毒首超越海洛因

一級毒品海洛因俗稱「白粉」，過去一直是醫院通報藥物濫用之冠，但去年首度被「安非他命」超車。專家分析，可能與美沙冬等藥癮治...

施用太麻煩、新毒品崛起 海洛因淪「夕陽產業」

海洛因在九○年代幾乎是毒品代名詞，無論是反毒宣傳，還是電影、電視劇，有關毒品介紹都是海洛因，原本占據毒品半壁江山的「四號...

未成年沾毒 「愷他命」最常見

由醫院通報的藥品濫用物質排名，去年出現變化，而多數毒癮者曾在未成年階段就曾接觸過。據調查，首次用藥年齡層在十九歲以下，占...

嘉縣警務員涉販毒被逮 記2大過免職…檢方聲請羈押遭駁回

嘉義縣警察局劉姓警務員因缺錢涉販賣毒品安非他命，昨天遭喬裝買家的北市員警查獲，劉員坦承販毒，縣警局將記2大過免職。嘉檢今...

嘉義警網售毒品遭逮稱「想戒毒才賣存貨」 憂身分曝光丟工作

嘉義縣劉姓警務員在網路販售安非他命，昨晚遭台北市大安警分局警員逮捕，今天以毒品罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。據了解，劉姓警務員...

獨／嘉義警暗中販毒被逮 查獲安非他命將免職

嘉義縣警察局劉姓警務員涉嫌販毒，在網路群組以暱稱販賣二級毒品安非他命，遭台北市警方發現，昨晚相約以每錢6000元交易，劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。