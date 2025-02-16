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未成年沾毒 「愷他命」最常見

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導

愷他命價格相對低廉、使用簡單等因素，容易成為青少年接觸毒品的開端。圖／警方提供
愷他命價格相對低廉、使用簡單等因素，容易成為青少年接觸毒品的開端。圖／警方提供
由醫院通報的藥品濫用物質排名，去年出現變化，而多數毒癮者曾在未成年階段就曾接觸過。據調查，首次用藥年齡層在十九歲以下，占所有年齡層的二成一，位居所有年齡層的第三位；學生最常見的濫用物質，第一名為「愷他命」，若以最新二○二三年的數據與前一年相比，學生藥物濫用的人數成長逾兩成。

北市聯醫松德院區院長黃名琪曾收治一名廿一歲個案，他在十九歲那年因為朋友力邀參與「派對毒品」，接觸到愷他命因而染上毒癮，後續為追求後更強的興奮感，改吸食安非他命，兩年間變得暴躁易怒、講話大小聲、暴力，甚至出現幻聽等精神疾病症狀，後續在家人陪伴與長達三年的治療下，才恢復正常生活。

根據二○二三年各機關通報濫用藥物個案首次用藥年齡層分布，十九歲以下占比為百分之廿一點六，位居全年齡層排平的第三位，若依濫用藥物種類排名，十九歲以下使用最多的毒品為「愷他命」，占比達百分之卅七點一。

另一份數據，二○二三年學生藥物濫用通報統計總計有四八三件，相較二○二二年的四百件，件數增加百分之廿點八，其中以通報施用愷他命、ＦＭ２、硝甲西泮等第三級毒品的人數最多。

黃名琪說，青少年接觸毒品的契機，很多是受到「同儕壓力」，再加上手機與社群媒體的便利性，讓不少毒販透過網路向青少年兜售毒品，他們基於好奇心，認為「試一次」不會有事，但可能自此成為毒品的俘虜。

司法精神醫學會理事李俊宏表示，對青少年而言，愷他命價格相對低廉，且使用方式不複雜，相較於要使用靜脈注射的海洛因，或使用吸食器的安非他命，愷他命成了首選，但隨著愷他命用量增加，青少年也會進一步施用成癮性更高的毒品，成為健康隱憂。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

安非他命 毒品 海洛因 藥物濫用

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