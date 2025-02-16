藥物濫用 安毒首超越海洛因

海洛因長期居醫院通報藥物濫用之冠，但去年卻首度被（甲基）安非他命超車。圖／航警局提供 一級毒品海洛因俗稱「白粉」，過去一直是醫院通報藥物濫用之冠，但去年首度被「安非他命」超車。專家分析，可能與美沙冬等藥癮治療政策奏效，或新興毒品問世排擠傳統毒品、海洛因價格相對高昂有關。而國內藥物濫用最大宗職業別以「工」為最大宗，恐與職業需高度集中精神，而濫用藥物提神有關。

據衛福部「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」顯示，二○一四至二○二三年間，醫療院所歷年通報常見藥物濫用種類排名，海洛因與安非他命長年分居冠、亞軍，但去年首見安非他命超過海洛因，去年一到十一月海洛因通報占比從前年的百分之五十點九，一口氣降至百分之卅九點五，安非他命以占比百分之四十二點六居冠。

北榮臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，海洛因濫用人數下降恐與價格相對高昂，以及美沙冬替代療法、戒癮藥舒倍生取得容易有關，無需至精神醫療院所戒癮，於門診拿藥就能控制症狀。

司法精神醫學會理事李俊宏說，舒倍生學名為「丁基原啡因」，和美沙冬都作用在腦部的鴉片類受體，前者是舌下含錠，和美沙冬藥水相比，較不會造成呼吸抑制，且戒斷時間較短，維持約三個月至半年以上治療，能大幅降低對海洛因的渴求，進而戒斷替代藥物。

不過，檢調觀察，海洛因濫用下降與價格無關，而是被新興毒品排擠，加上使用方式麻煩、成癮性強，反而降低使用率。

藥物濫用通報個案的職業分析，長年以「工」居首，僅二○一九年由服務業居冠。國衛院副院長陳為堅表示，國內外舉凡是需要長途駕駛或值班的職業，因需集中精神，濫用毒品提神的風險就會提高，且以使用安毒為大宗。

北市聯醫松德院區院長黃名琪說，部分物質濫用者，過去不在工業工作，但可能因為生活不順遂，意外接觸毒品後，因專注力無法維持，反而轉向勞動或技術性工作，因此，不能直接將職業類別為「工」的群體與藥物濫用畫上等號。

陳為堅說，即使海洛因的濫用狀況下降，但安毒以及新興毒品的使用依舊盛行，國內應思考如何防治與減害，降低毒品對國人的健康危害。

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