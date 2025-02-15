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嘉義警網售毒品遭逮稱「想戒毒才賣存貨」 憂身分曝光丟工作

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

嘉義縣劉姓警務員在網路販售安非他命，昨晚遭台北市大安警分局警員逮捕，今天以毒品罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。據了解，劉姓警務員聲稱想戒毒，因此才網售手上剩餘的3.4公克安非他命存貨，不料卻被警方查獲，他被逮後相當後悔，也極力避免北市警方得知他的身分。

大安分局對查獲警察販毒相當低調，僅聲稱一切依法偵辦，移送地檢署後將由嘉義縣警察局督察系統處理後續事宜。嘉義縣警察局表示，目前已啟動調查程序，後續將依規定追究相關人員責任，涉嫌販毒的劉姓警務員將記2大過予以免職。

據了解，大安警分局發現網路群組有人販售安非他命，昨晚相約賣家在嘉義市，以每錢6000元價格交易，劉姓警務員現身後，警方確認他拿出毒品，立即表明身分逮捕。

劉姓警務員被逮後，對案情配合交代，但情緒相當不穩定，尤其不願說出自己從事何種工作；不過警方察覺異樣，透過督察系統發現他的身分，竟是在嘉義縣警察局服務的警務員，立即通報嘉義縣警察局督察人員。

劉姓警務員未婚，在嘉義縣警察局負責監視器業務，今年2月初施用安非他命後決定戒毒，因此在網路販售手上剩餘的3.4公克毒品，他被逮後相當懊悔，深怕身分曝光後丟掉工作，目前嘉義縣警方也將溯源追查毒品上游，並擴大追查是否還有其他警員涉毒。

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嘉義縣警察局劉姓警務員涉嫌販毒，將記2大過免職。聯合報系資料照
嘉義縣警察局劉姓警務員涉嫌販毒，將記2大過免職。聯合報系資料照

嘉義 毒品 警察

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