獨／嘉義警暗中販毒被逮 查獲安非他命將免職
嘉義縣警察局劉姓警務員涉嫌販毒，在網路群組以暱稱販賣二級毒品安非他命，遭台北市警方發現，昨晚相約以每錢6000元交易，劉男遭現場逮捕，查扣1包淨重約3.4公克安非他命，將記2大過免職，警方追究相關人員責任，持續溯源查緝上游。
據了解，台北市安和路派出所警員在網路巡邏時，發現有網路群組販賣二級毒品安非他命，警員在線上與對方相約面交，昨晚大批警力埋伏逮捕場交易的劉男，赫然發現竟然抓到自己人，因夜間停止詢問，今天將持續以違反毒品危害防制條例偵辦。
嘉義縣警察局表示，接獲通報立即啟動調查程序，目前仍在偵查案件階段，後續將依規定追究相關人員責任，涉嫌販毒的劉姓警務員將記2大過予以免職。
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