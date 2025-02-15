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太陽聯盟正副盟主率領23分會 赴黃少岑靈堂弔唁致哀

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

竹聯幫主「么么」黃少岑本月4日因病去世，享壽75歲，家屬訂3月6日舉辦告別式，設於北市信義區慈恩園的靈堂本周開放捻香，太陽聯盟盟主黃天陽12日率領旗下23個分會長前往致哀，另有副盟主、總護法等大老陪同，估計約有50名黑色西裝部隊到場，是目前陣容最龐大的弔唁團體。

由於竹聯幫是國內第一大幫，加上黃少岑江湖地位崇高，為表達對「么么」的敬意，黃天陽身為本省掛最大組織領袖，下令要會長級以上幹部才能出席，12日到場捻香者包括太陽聯盟2位副盟主「麥可」與「貓董」、總護法「雍正」、執行長「Tequila」與「孝忠」等人，另有桃陽會長「金貴」等23分會要角在場。

據了解，黃天陽率眾人到場時，由即將接掌竹聯幫主的「叩頭」劉振南、副幫主孟維強接待，弔唁完畢後，黃少岑兒子黃金寶及家屬向祭拜者答禮致謝。至於外界關心的訃聞名單，目前尚未對外公布，僅確定由劉振南擔任治喪委員會主委。

據指出，黃少岑告別式當天，竹聯幫海內外共96個堂口都會出席，由於堂口數量眾多，在警方約束下，竹聯幫規定每個堂只能有5人出席，家屬也決定低調辦理後事，婉謝高酒櫃、炫彩米塔與靈獅，場地定北市二殯懷愛館舉行。

黃少岑9日頭七當天，四海幫主張存偉即率領幫內大老林彥戎（原名林建平）近20人前往弔唁，元泰集團董事長「螺絲」羅錫仁也親赴靈堂致哀，之後陸續又有太陽聯盟等知名幫派到場，預料與太陽聯盟系出同門的「天道機構」近日也會前往捻香。

台北市警察局為防制黑幫有公開活動，執行靖城掃黑專案，昨天凌晨前往中山區大型酒店臨檢，局長李西河表示，針對黃少岑告別式，已組專案小組應處。

竹聯幫主「么么」黃少岑因病去世，享壽75歲，家屬本周對外開放捻香，包括四海幫、太陽聯盟都已前往慈恩園弔唁致哀。記者林伯東／攝影
竹聯幫主「么么」黃少岑因病去世，享壽75歲，家屬本周對外開放捻香，包括四海幫、太陽聯盟都已前往慈恩園弔唁致哀。記者林伯東／攝影
太陽聯盟盟主黃天陽（左）率領副盟主麥可（右）前往竹聯幫主黃少岑靈堂弔唁。圖／報系資料照
太陽聯盟盟主黃天陽（左）率領副盟主麥可（右）前往竹聯幫主黃少岑靈堂弔唁。圖／報系資料照

北市 告別式 竹聯幫

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