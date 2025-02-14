移民署新竹專勤隊遭搜索 隊長疑涉貪遭帶走調查

移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊李姓隊長疑涉及貪瀆，調查局中部機動工作站（中機站）在13日持搜索票突襲李姓隊長的辦公室與住家，查扣相關證物，並將其帶回地檢署複訊。複訊後，雖獲當庭請回，但仍以被告身分接受後續調查。對此，移民署晚間也證實此事，強調將持續配合司法調查，秉公處理。

據悉，檢調單位掌握線索後，懷疑李姓隊長在執行公務時涉嫌不法，恐涉及不當收受利益，昨天中機站幹員前往住家與辦公室，查扣相關文件，除了帶走李姓隊長之外，疑似也有帶走其他幾位同仁來釐清相關案情。相關案情，新竹縣專勤隊今天晚間回應不方便透露。

據指出，李姓隊長複訊後，檢方認無羈押必要，當庭請回，針對此案，檢調後續將持續追查，不排除進一步約談相關人士，以釐清全案疑點。

對此，移民署今天晚間回應，新竹縣專勤隊李姓隊長疑涉犯貪污治罪條例，於2025年2月13日主動配合檢調機關調查；經瞭解，李員配合調查後，已於當日無保請回。本署將持續配合司法調查，秉公處理。