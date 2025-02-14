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移民署新竹專勤隊遭搜索 隊長疑涉貪遭帶走調查
移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊李姓隊長疑涉及貪瀆，調查局中部機動工作站（中機站）在13日持搜索票突襲李姓隊長的辦公室與住家，查扣相關證物，並將其帶回地檢署複訊。複訊後，雖獲當庭請回，但仍以被告身分接受後續調查。對此，移民署晚間也證實此事，強調將持續配合司法調查，秉公處理。
據悉，檢調單位掌握線索後，懷疑李姓隊長在執行公務時涉嫌不法，恐涉及不當收受利益，昨天中機站幹員前往住家與辦公室，查扣相關文件，除了帶走李姓隊長之外，疑似也有帶走其他幾位同仁來釐清相關案情。相關案情，新竹縣專勤隊今天晚間回應不方便透露。
據指出，李姓隊長複訊後，檢方認無羈押必要，當庭請回，針對此案，檢調後續將持續追查，不排除進一步約談相關人士，以釐清全案疑點。
對此，移民署今天晚間回應，新竹縣專勤隊李姓隊長疑涉犯貪污治罪條例，於2025年2月13日主動配合檢調機關調查；經瞭解，李員配合調查後，已於當日無保請回。本署將持續配合司法調查，秉公處理。
移民署強調，對於同仁法紀一向採取「零容忍」態度，將秉持毋枉毋縱，嚴謹處理原則，尊重並配合司法機關偵審；另將持續強化內控防弊機制，建立同仁法治觀念，防堵不法情事，以保障守法同仁權益，端正公務員廉潔風氣。
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