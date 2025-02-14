影／北捷蘆洲站旁帽T男對行人隨機揮刀 警逮毒品列管人口

台北捷運蘆洲站旁三民路上昨天下午出現1名黑色帽T男子，近身對行人揮刀，警方獲報之後大約2小時，循線逮捕毒品列管人口丁姓男子，並在他家中搜到安非他命和銼刀，依毒品、恐嚇公眾危安罪嫌移送法辦。

路旁店家監視器拍到，昨天下午3時54分左右，2名行人邊走邊聊天，緩步路過新北市蘆洲區三民路501號前人行道，丁姓男子迎面走來，右手握著小刀置於腰際，與行人錯身而過時，短暫而迅速做出朝身旁女性行人腰部持刀畫弧揮過的動作。

女子似有警覺，身手矯捷用力側身彎腰閃過，而丁男繼續向前走時，還回頭看了行人一眼，右手持刀畫面非常清楚被拍下。

蘆洲警分局三民派出所接獲110轉報「疑似持刀隨機攻擊路人」，趕抵現場沒看見人，隨即調閱監視器追查，認出毒品列管人口54歲丁男身分，晚間6時許前往他位於蘆洲區民族路住處。

員警上門查訪，丁男還沒開口就先交出銼刀，他說原本是1把較長的指甲銼刀，自行加工截短、纏裹棉布當握把，並辯稱沒有攻擊人的意圖，只是邊走路剛好拿出銼刀要磨指甲。

警方稍後在他家中找到1包安非他命（重1.43公克），警詢後於今天中午依恐嚇公眾危安罪嫌、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

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