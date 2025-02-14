影／竹市矽膠工廠大火 濃煙直竄天際！疑存放大量化學物質
新竹市香山區南港街某矽膠製品公司今天上午11時許發生火警意外，現場濃煙直竄天際，新竹市消防局獲報後，立即派員前往搶救。雖現場無人受困受傷，但由於廠區疑有存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員不敢大意，在外部以水線周界防護，防止延燒。
新竹市消防局指出，今天11點16分接獲香山區南港街某矽膠製品公司起火意外，立即派遣45人、18車前往搶救。由於該公司曾申報廠區內有存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員目前已在公司外部以水線周界防護，以防止延燒為主，由於現場不能用水滅火，已加派埔頂車組前往及支援泡沫原液、乾粉，並通知毒化災應變隊、重機具廠商支援。
據了解，起火的矽膠製品公司成立於1970年，為專業矽膠製造商，擁有半世紀經營歷史，並於台灣北、中、南設立據點，事業版圖更拓展至越南、泰國及中國等地。該公司主要生產符合國際標準的矽膠產品，應用於車用、醫療及電子等產業，並積極與清華大學等學術機構合作研發。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言