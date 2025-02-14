影／竹市矽膠工廠大火 濃煙直竄天際！疑存放大量化學物質

新竹市香山區南港街某矽膠製品公司今天上午11時許發生火警意外，現場濃煙直竄天際，新竹市消防局獲報後，立即派員前往搶救。雖現場無人受困受傷，但由於廠區疑有存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員不敢大意，在外部以水線周界防護，防止延燒。

新竹市消防局指出，今天11點16分接獲香山區南港街某矽膠製品公司起火意外，立即派遣45人、18車前往搶救。由於該公司曾申報廠區內有存放甲苯、異丙醇類等化學物質，消防人員目前已在公司外部以水線周界防護，以防止延燒為主，由於現場不能用水滅火，已加派埔頂車組前往及支援泡沫原液、乾粉，並通知毒化災應變隊、重機具廠商支援。