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影／台東元宵遶境「零脫序」破功？ 警優勢警力逮滋事5人
為期兩天的台東元宵神明遶境活動今天零時結束，原本大家以為延續去年零脫序，今年元宵不會有脫序行為發生，未料，卻在新生路上一家汽車維修廠，爆發口角推擠衝突，執行遶境維安勤務警方發現，立即以優勢警力隔離制止，當場將相關5名涉案人壓制管束逮捕，詢問後依妨害公務罪嫌移送偵辦。
這起口角推擠衝突，起因有宮廟成員酒後以汽車維修廠爆發言語衝突，隨即多人加入引發推擠，剛好被執行遶境維安勤務的警方發現，遂以優勢警力上前隔離制止，未料，過程有人不聽員警制止，持續推擠、扔擲物品及言語辱罵員警等脫序行為，員警當場將相關5名涉案人壓制管束並逮捕。
據了解，過去台東元宵神明遶境經常發生脫序行為，引起社會觀感不佳，近年在宮廟檢討及發起自律規範後，脫序行為逐漸減少，原本大家以為延續去年零脫序，今年元宵不會有脫序行為發生，卻在活動結束前的一刻破功。有人將影片PO上台東社群平台，引起大批網友討論。
有民眾表示，一開始聽到只有1、2個人發生口角，隨後人愈聚愈多，互嗆聲愈來愈大，隨後就爆發推擠，現場員警趕緊過去架開，否則恐怕打得更嚴重；宮廟人員則低調表示，發生衝突原因不清楚。
台東警分局呼籲，宮廟活動人潮眾多，肢體擦撞難免，信眾應互相體諒，且面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於任何挑釁公權力行為一定依法究辦，以維護社會治安。
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