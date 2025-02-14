影／壓制黑幫氣焰！北市警局長李西河帶隊擴檢 酒店長腿女排排站

國內第一大幫竹聯幫主「么么」黃少岑因糖尿病等舊疾併發肺部感染，2月4日病逝，享壽75歲，竹聯內部經過一番討論，拍板由愛堂領袖「叩頭」劉振南接掌幫主，黃少岑的告別式預定在3月6日在台北市懷愛館（第二殯儀館）最大的「景明廳」舉辦。

台北市警局為了壓制黑幫氣焰，減少他們的公開活動，警局長李西河昨（13日）晚上11點親臨中山分局主持勤前教育，針對轄區治安顧慮場所如酒店、舞廳等進行臨檢。

李西河受訪指出，將針對黑道幫派，實施為期十天的靖城掃黑擴大臨檢專案，另針對竹聯幫黃姓幫主的告別式，將嚴密部署，組成專案小組盤查，若動員未成年或明示暗示犯罪組織情形，會依法攔查辦理，不允許黑幫假借喪事高調聚眾，秉持犯罪零容忍，黑幫犯罪從嚴究辦，維護台北市治安。

一同在場的還有副局長張隆興，刑大大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁、中山偵查隊長袁雲澂等人。北市警方動員逾600名警力執行擴檢。