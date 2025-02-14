影／壓制黑幫氣焰！北市警局長李西河帶隊擴檢 酒店長腿女排排站

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

國內第一大幫竹聯幫主「么么」黃少岑因糖尿病等舊疾併發肺部感染，2月4日病逝，享壽75歲，竹聯內部經過一番討論，拍板由愛堂領袖「叩頭」劉振南接掌幫主，黃少岑的告別式預定在3月6日在台北市懷愛館（第二殯儀館）最大的「景明廳」舉辦。

台北市警局為了壓制黑幫氣焰，減少他們的公開活動，警局長李西河昨（13日）晚上11點親臨中山分局主持勤前教育，針對轄區治安顧慮場所如酒店、舞廳等進行臨檢

李西河受訪指出，將針對黑道幫派，實施為期十天的靖城掃黑擴大臨檢專案，另針對竹聯幫黃姓幫主的告別式，將嚴密部署，組成專案小組盤查，若動員未成年或明示暗示犯罪組織情形，會依法攔查辦理，不允許黑幫假借喪事高調聚眾，秉持犯罪零容忍，黑幫犯罪從嚴究辦，維護台北市治安。

一同在場的還有副局長張隆興，刑大大隊長盧俊宏、中山分局長張耀仁、中山偵查隊長袁雲澂等人。北市警方動員逾600名警力執行擴檢。

市警局指出，鑑於近期全國各地發生多起重大治安案件，為防制黑道幫派暴力破壞社會秩序，局長指示各分局針對轄內幫派經營、依附、圍事或賴以為生之經常活動處所，編排擴大臨檢勤務，同時依警職法，對易衍生公安問題場所、治安死角、路段及管制站之可疑人士、車輛等實施攔停人、車並查證身分作為，落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」系統性掃黑策略，展現打擊犯罪、掃黑制暴決心。

北市警局長李西河至中山分局勤教。記者翁至成／攝影
北市警局長李西河至中山分局勤教。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警局13日深夜至轄內酒店實施臨檢，數十名女子排排站。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警局長李西河（中）至中山分局勤教，一同在場的還有副局長張隆興（左二），刑大大隊長盧俊宏（左一）、中山分局長張耀仁（右二）、中山偵查隊長袁雲澂（右一）。記者翁至成／攝影
北市警局長李西河（中）至中山分局勤教，一同在場的還有副局長張隆興（左二），刑大大隊長盧俊宏（左一）、中山分局長張耀仁（右二）、中山偵查隊長袁雲澂（右一）。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影
北市警方為了遏止黑幫氣焰，13日起至轄內酒店實施擴大臨檢。記者翁至成／攝影

北市 幫派 臨檢

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