毒犯掙脫手銬 警被檢討

嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行掙脫手銬逃跑，冒雨狂奔躲藏廢棄工廠，相隔14小時又被逮。記者黃于凡／翻攝 黃姓男子前天持有依托咪酯類「喪屍煙彈」被逮，帶回嘉義縣中埔警分局三和派出所，他趁員警不注意掙脫手銬逃跑，躲在附近廢棄工廠旁，脫逃十四小時被抓回，依毒品、脫逃罪移送。分局表示，追究員警疏縱人犯刑事及行政責任，並檢討改進戒護。

警方調查，卅四歲黃姓男子前天下午一時許在嘉縣中埔鄉大義路一處民宅旁鐵皮屋遊蕩，附近居民認為形跡鬼祟報案，員警到場盤查黃，從他身上查獲十三顆依托咪酯類煙彈，上銬逮捕帶回三和所偵辦；晚間十一時許，所內剩副所長及一名警員值班，黃趁兩警不注意，將手抽出銬在橫桿上的手銬，從大門逃跑。

當時下雨，黃狂奔躲進一公里外和睦村一間廢棄工廠旁，不久兩警發現黃不見人影，趕緊通報分局，警方報檢察官指揮，調閱監視器鎖定去向；昨下午一時許，三和所長王懋嘉帶隊搜尋附近空屋及廢棄工寮，發現黃躲在廢棄工廠旁一堆廢棄物中，衝上前壓制在地帶回三和所。

黃稱，不想進去關，掙脫手銬逃跑，警詢後移送。警方調查，手銬未被解開，案發時副所長在辦公室，警員離開值勤台領槍，將檢討員警未調整手銬適當鬆緊度，以及未落實看管嫌犯責任。

分局表示，深切檢討改進，調查相關員警，依縱犯人犯罪函送及依行政規定議處，並追究相關人員監督責任，全面檢視作業疏失，強化戒護規範及要求落實。

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