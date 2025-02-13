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北市議員陳怡君涉詐百萬交保 法院裁定理由出爐
台北市議員陳怡君涉詐助理費，檢方訊後聲押陳及其辦公室主任張惠霖，法院今午裁定張羈押禁見，陳100萬交保，限制住居、出境、出海，裁定理由旋即出爐，檢方表示將研議是否抗告。
法官審酌，張惠霖涉犯貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實」等罪，嫌疑重大，相關事證顯示，有事實及相當理由足認有勾串共犯及證人可能性存在，若命具保、限制住居等不足確保全案案情陷入晦澀可能，應予羈押、禁止接見通信。
陳怡君涉犯貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實」等罪，嫌疑重大，事證顯示有事實及相當理由足認有勾串共犯及證人可能性存在。
又因被告張惠霖已遭羈押禁見，相關證人也經檢方訊問完畢，相關對話紀錄及銀行交易明細也已蒐證完備，相關證據已獲相當保全，遂命陳怡君100萬元交保，限制出境、出海8個月，並限制住居，全案偵結前禁止與同案共犯、證人有任何接觸。
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