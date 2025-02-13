北市議員陳怡君涉詐百萬交保 法院裁定理由出爐

台北市議員陳怡君涉詐助理費，檢方訊後聲押陳及其辦公室主任張惠霖，法院今午裁定張羈押禁見，陳100萬交保，限制住居、出境、出海，裁定理由旋即出爐，檢方表示將研議是否抗告。

法官審酌，張惠霖涉犯貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實」等罪，嫌疑重大，相關事證顯示，有事實及相當理由足認有勾串共犯及證人可能性存在，若命具保、限制住居等不足確保全案案情陷入晦澀可能，應予羈押、禁止接見通信。

陳怡君涉犯貪汙治罪條例「公務員利用職務機會詐取財物」及刑法「使公務員登載不實」等罪，嫌疑重大，事證顯示有事實及相當理由足認有勾串共犯及證人可能性存在。