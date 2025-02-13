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扯！嘉義人犯自行解開手銬脫逃 隔14小時再被逮身上多了二級毒品

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣中埔鄉三和派出所昨晚11點多傳出人犯脫逃，34歲黃姓男子因涉毒品案件被逮，他趁著員警忙碌不注意，自行解開手銬，從派出所大門逃跑，藏身中埔鄉大義路一處貨櫃工廠，警方循線追捕在他身上起獲二級毒品，今早將他帶回派出所偵辦。

據了解，34歲黃姓男子因涉毒品案件被逮，他昨天深夜趁著員警不注意，自己打開手銬朝門口逃跑，當時員警疑去領取槍械及整理案件資料，警方立即組成專案小組並報請嘉義地檢署指揮偵辦，調閱沿線監視器及針對轄內空屋廢棄工寮加強搜尋，全力查緝黃男。

今天下午有民眾報案稱，看到可疑人士出現家中附近貨櫃屋，警方獲報到現場察看，三和所長王懋嘉帶隊在和睦村1處廢棄工廠旁，眼尖發現黃男藏匿於該處，立即通報警網圍捕，今天下午1點多將他逮捕歸案，還在他身上起獲二級毒品，即依法帶返所偵辧。

警方表示，後續將持續清查黃男逃亡期間是否有與他人接觸，全力向上溯源徹底掃蕩毒品來源，另對人犯脫逃事件，將召開檢討會議，深切檢討改進，加強要求員警落實三安要求，戒護員警將依行政規定議處並追究相關人員行政責任，另依刑法「疏縱人犯」罪嫌送辦。

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嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣中埔鄉昨晚有人犯自行解開手銬逃跑，警方循線追捕還在他身上查獲二級毒品。記者黃于凡／翻攝
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嘉義 毒品 貨櫃

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