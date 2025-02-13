【重磅快評】內埔神之手傳奇 屏東地檢署如何落幕？

屏東縣內埔鄉公所2月1日舉辦年街市集抽獎，民進黨籍內埔鄉長鍾慶鎮連兩年頭獎汽車得主都抽中同一人，「網路柯南」提出種種疑點，連鄉公所主秘都視為「內埔傳奇」。屏東地檢署2月4日曾表示要分他字案調查，至今第十天仍無訊息，由於財政部日前雲端發票爆出多人重複中獎，調查結果是「查無不法」，許多人擔心最後的結局是否複製貼上？

屏東縣內埔鄉大年初四上演「神之手傳奇」，在各大社群網路炸鍋，網友一面倒質疑鄉公所黑箱作業，中獎者究竟是「天選之人」或「人選之人」？內埔鄉公所主秘林明志昨表示，公部門不需要做這種事情，但他也坦言，「那麼傳奇的事，引起疑慮，非常合情合理」。

網紅Cheap更在臉書提出10點質疑：1、屏東縣內埔鄉年街抽獎，連兩年抽出同一人；2、機率僅19億分之1，比大樂透還難；3、鄉長連兩年都是抽出一團紙，藏在手上；4、其他彩券都是平整的，只有頭獎的是揉成一團；5、過了1年，鄉長還馬上認出中獎者；6、中獎者車子都抽中了兩台，鞋子還沒換？7、中獎者是公所退休員工的媳婦；8、二獎機車得主也是公所員工；9、鄉長說：我會笨到用同一個人作弊？10、鄉長鎮以前開地下錢莊的，犯暴力討債重利、強制罪經法院判刑確定。

Cheap更指出可能的作弊手法，首先將內定者彩券揉成一團，抽獎時藏在手上，接著假裝喇幾下，再神奇丟出那張紙，「當過兵都知道，抽籤要喊手中無籤，展示後才能抽，就是知道有人會用這招咩」。

也有網友質疑內情不單純，抽獎券一張20元，總共3.5萬多張，就算所有抽獎券都是販售的，主辦單位也不過70萬收入，一台汽車要價上百萬，還有其他獎項成本，差價由誰出？抽中汽車的林女去年就把車賣了，提醒檢調該查查相關金流。

不過，鍾慶鎮理直氣壯反駁，摸彩現場有公開錄影，歡迎鄉民可以去查證，如果要作弊，怎麼會挑選同一人中獎還上台領獎，「腦殘的人才會認為鄉公所舞弊，有智慧的人就知道不可能在這麼公開盛大場面作弊」；對於網友質疑摸彩券抽起來為何是一坨？鍾慶鎮說，「很多人也是一坨，甚至還有人摺星星、紙飛機、烏龜」，他需要為這事賠上政治前途嗎？

外界因此好奇，鍾慶鎮是何方神聖？PTT鄉民更起底，民進黨籍鍾慶鎮是員警出身，但他過去曾因暴力討債、強制罪遭判刑，卻因政商警關係良好、事業有成，因此避過民進黨「排黑條款」，當初質疑鍾的人反遭除名。