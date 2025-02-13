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今年一月全國被詐騙95億元 較前月減少2成3

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事局指出，「165打詐儀表板」網站https://165dashboard.tw/），去年12月1日上線起至今年2月12日止，蒐錄逾2.2萬則案例，瀏覽專網者已逾44萬人次。

根據「165打詐儀表板」網站今年1月數據，詐騙受理數共1萬3120件、財損95億餘元，分別較前月減少26.2%及23.2%，前5大高發詐欺案類占總受理數61.90%，依序為假投資詐騙26.32%、網路購物詐騙14.18%、假買家騙賣家詐騙8.75%、假交友（投資詐財）8.46%、假中獎通知詐騙7.41%；財損方面，假投資詐騙造成的被害財損仍位居第1名，占總財損66.82%。

打擊成效方面，全國警察機關，1月查獲詐騙集團計238團、1863人，查扣不法利得共計4億2054萬餘元，攔阻共計10億6045萬餘元，涉嫌詐騙集團網站共下架3116件、涉嫌詐騙集團網站共停號268件，涉嫌詐騙廣告下架9550件。

為避免民眾深陷詐騙，造成財產損失，刑事局「金融調閱小組」，每日分析警示帳戶，發掘潛在被害人，分交全國各警察局及時介入關懷。經統計2024年查找潛在被害人4萬4634件、攔阻約2.6億元。

其中，約有6成民眾因警方的即時通知，停止匯款並中斷被害，刑事局針對其餘4成「不認為遭詐或拒絕警方協助」的民眾，近期成立「詐欺防制諮詢小組」，執行關懷慰問及喚醒潛在被害人任務，引導民眾自述與犯嫌聯繫完整過程，希望讓民眾停止繼續匯款。

為讓防詐成為全民運動，「165打詐儀表板」網站新增教學影片專區，讓民眾知道如何找到所需資訊；下載專區，供民眾隨時隨地下載早安梗圖、四格漫畫、破解公式及桌布等防詐資訊，並分享親朋好友；另有首頁關鍵字搜尋功能，民眾只要輸入接收到不明的Line ID或投資（博弈）網站名稱，就能知悉是否與詐騙有關。

刑事局今天邀請知名主持人白嘉莉，她的照片曾遭詐騙集團盜用在臉書假投資群組，白嘉莉去年5月，在警政署與基督教文化交流協會簽訂合作備忘錄時，作為警政署反詐形象大使，呼籲民眾切勿輕信網路上來路不明的假投資廣告。

左至右：刑事局預防科科長林書立、詐防中心主任張文源、反詐騙聯盟版主陳安迪、刑事局局長周幼偉、藝人白嘉莉、詐防中心科長林耕宇、刑事局公關室主任曾順光。記者廖炳棋/翻攝
左至右：刑事局預防科科長林書立、詐防中心主任張文源、反詐騙聯盟版主陳安迪、刑事局局長周幼偉、藝人白嘉莉、詐防中心科長林耕宇、刑事局公關室主任曾順光。記者廖炳棋/翻攝
刑事局局長周幼偉（左）及藝人白嘉莉（右），聯手舉行記者會，說明目前打詐成效。記者廖炳棋/翻攝
刑事局局長周幼偉（左）及藝人白嘉莉（右），聯手舉行記者會，說明目前打詐成效。記者廖炳棋/翻攝

打詐 網站 詐騙集團

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