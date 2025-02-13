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影／三重Volvo逆向狠撞騎士趁亂肇逃 警攔截圍捕毒品前科男

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區三和路，今天清晨有1輛白色Volvo轎車逆向行駛，撞倒1名機車騎士和11輛路旁機車，救護車到場時，肇事轎車竟趁隙逃逸，1個多小時之後又在附近撞車。警方已逮到有毒品前科的49歲男子，詳情尚待調查。

清晨7時03分，吳姓男子駕駛轎車在三重區三和路二段往三段方向，不明原因駛入逆向車道，差點與另1輛白色Volvo休旅車迎面對撞，但將從旁經過的52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。

救護車獲報趕抵，準備將腰部和四肢擦挫傷的騎士送醫時，吳姓男子竟趁隙把車逆向行駛開走，涉嫌肇事逃逸。警方到場管制疏導交通，依規定測繪記錄，同步通報攔截圍捕涉案車輛。

稍後於上午8時22分，肇逃車輛又在三和路四段20巷口追撞另1輛轎車，員警趕抵逮捕吳姓男子，帶回派出所釐清案情，他的酒測值為0，車內也沒有找到違禁物，但神情恍惚、自稱因長期失眠有服用安眠藥的習慣，才會導致精神狀況不佳肇事。

警方查出吳男有毒品、詐欺、偽造文書等前科，駕照已被吊扣，詳細案情尚待進一步釐清，警詢後將依刑法肇事逃逸罪嫌移送新北地檢署偵辦，同時逐項開罰交通違規，包括肇事逃逸、駕照吊扣期間開車、逆向行駛，3項違規最高可罰3萬4800元，並吊銷駕照。

49歲吳姓男子今天清晨駕駛白色Volvo轎車，不明原因駛入逆向車道，將52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。救護車到場時，肇事轎車竟趁隙逃逸。記者林昭彰／翻攝
49歲吳姓男子今天清晨駕駛白色Volvo轎車，不明原因駛入逆向車道，將52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。救護車到場時，肇事轎車竟趁隙逃逸。記者林昭彰／翻攝
49歲吳姓男子今天清晨駕駛白色Volvo轎車，不明原因駛入逆向車道，將52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。記者林昭彰／翻攝
49歲吳姓男子今天清晨駕駛白色Volvo轎車，不明原因駛入逆向車道，將52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。記者林昭彰／翻攝
49歲吳姓男子今天清晨駕駛白色Volvo轎車，不明原因駛入逆向車道，差點與另1輛休旅車迎面對撞，但將52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。記者林昭彰／翻攝
49歲吳姓男子今天清晨駕駛白色Volvo轎車，不明原因駛入逆向車道，差點與另1輛休旅車迎面對撞，但將52歲許姓機車騎士撞飛，又連續撞倒停放路旁11輛機車才停下。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車肇事逃逸之後，又在附近追撞其他車，警方逮捕49歲吳姓駕駛。記者林昭彰／翻攝
白色Volvo轎車肇事逃逸之後，又在附近追撞其他車，警方逮捕49歲吳姓駕駛。記者林昭彰／翻攝

肇逃 警察 逆向 駕照

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