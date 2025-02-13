影／香港男子來台充當車手 深夜超商提款就逮

外國人持觀光簽證來台當車手近日有增多趨勢，台中市太平警分局員警昨晚10時許就在一處超商發現香港來台的羅姓男子在提款，因他無法交待提款卡來源而被當場逮捕，偵訊後除向上溯源，也將他依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台中地檢偵辦。

據了解，新平派出所昨晚執行查緝車手勤務，巡經轄區樹德路便利超商前，見羅姓男子（28歲）在提款機前提領時神色異常，形跡可疑，遂主動上前詢問。經查他2月初自香港來台，在超商提領2萬7000元，但所持非本人所有之金融提款卡提領現金，又無法交代卡片來源。

羅男雖聲稱金融卡是友人給的，但無法清楚交代友人是誰，以及有何相關旅遊行程，警方認為他涉嫌替詐欺集團充當車手，因此當場將他逮捕。

警方說，最近詐騙集團常以「求職」廣告佯稱可獲高薪，聘僱外籍人士來台擔任「跑業務」、「行政工作」等短期打工人員，還有優厚福利及提供食宿、機票等，但實際是藉此吸引外籍青年以觀名義來台充當車手。主要均來自馬來西亞、越南、港澳等地，多以華人為主，長相及語言相近，比較容易取信國人。

警方說，外國人持觀光簽證來台當車手，時間約只有5天到半個月，入境均有專人接機，以人盯人方式看管，聯絡方式都以IG或微信聯繫。做案常以步行或騎乘YouBike到超商ATM提款後，以離台作為斷點，且因語言不通或以物流收貨員做為掩護，不易遭警方盤查，待警方循線發現身分後，外籍車手早已離境，增加查緝難度。