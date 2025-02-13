陳怡君涉詐助理費遭聲押 饅頭主任愛粗金項鍊…自嘲「叫我土豪」

台北市議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，被控用人頭詐領助理費300萬元，昨天被調查局台北市調查處搜索約談，檢方漏夜偵訊後，認為2人有串滅證之虞，今晨依貪汙罪向法院聲請羈押；張惠霖綽號「饅頭主任」，平日打扮中性、曾在臉書掛上約10兩重的「土豪金項鍊」惹議。

陳怡君與張惠霖平日出雙入對，兩人同居在北市中山區建國北路，陳怡君出入都是由張惠霖開車接送。台北市調查處士林站很早就接獲檢舉，指陳怡君透過張惠霖協助，張惠霖，涉協助填寫不實出勤報表請款，長期浮報助理費供兩人花用。

據了解，士林站鴨子滑水偵辦陳怡君涉貪案多時，人證與物證早已鞏固，原訂去年發動搜索，後來因檢方有所考量決定延後，但相關證據不受影響，昨兵分13路搜索陳怡君議會辦公室、地方服務處、住居所等地，約談7名被告、4名證人共11人到案，搜索扣押證據對陳怡君、張惠霖相當不利。

據指出，張惠霖早年曾是前市議員梁文傑（現為陸委會副主委）辦公室主任，後來轉往陳怡君辦公室服務，張惠霖以往行事作風強悍，有關選民服務的案件，都必須由她經手，其他的助理大多只是跑行程，不能參與核心事務。張惠霖跳槽陳怡君辦公室後，近年鮮少在外露臉，大多待在研究室處理案件。

張惠霖曾於2018年端午節前後，在臉書高調懸掛土豪金項鍊，並寫道「叫我土豪，是俗氣爆表嗎？別笑我」。由於該條粽型金鏈子又粗又大、看上去十分醒目，引發里民議論。