北市議員陳怡君及辦公室主任涉詐助理費 遭當庭逮捕並聲押

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費，檢調漏夜偵訊7名被告，陸續令被告以1萬至30萬元交保，雖陳怡君凌晨時分送抵士檢時第2度發聲「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」，檢方仍認她與張姓辦公室主任涉嫌重罪、有串證之虞，訊後當庭逮捕2人，並向法院聲押。

全案源於，陳怡君被控利用胞弟、弟媳等親友作為人頭詐領助理公費，不法所得逾300萬元，士林地檢署檢察官指揮台北市調查處展開偵辦，昨早兵分13路同步搜索陳怡君台北市議會辦公室、地方服務處及當事人住處等地，約談陳怡君等7名被告及4名證人，其中1名證人未到案。

檢調先在台北市調處初步偵訊，昨傍晚後陸續送往士林地檢署複訊，檢方漏夜偵訊陳怡君等7名被告，其中賀姓前員工訊後50萬元交保、陳的胞弟及弟媳分別1萬元交保、陳的張姓辦公室主任胞姊30萬元交保、陳的議會研究室楊姓主任24萬元交保。