北市議員陳怡君凌晨送抵地檢再發聲「請相信我的清白」

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費，檢調約談7名被告、3名證人，昨晚陸續送往士檢複訊，凌晨時分陳怡君及其張姓辦公室主任地檢署，面對媒體詢問，張女不回應，陳則第2度表示「懇請大家相信我的清白，我陳怡君不是這樣的人」，檢方漏夜偵訊中。

檢調昨早先將陳怡君等7名被告、曾姓男子等3名證人帶往台北市調查處初步偵訊，除1名證人訊後請回，其餘人員傍晚陸續送往士檢複訊。其中，陳的前員工賀姓男子訊後50萬元交保，陳的胞弟、弟媳訊後各1萬元交保，陳的辦公室張姓主任胞姊及議會研究室楊姓主任深夜送抵士檢，陳怡君與辦公室張姓主任則於今凌晨近2時抵達地檢署。

全案源於，陳怡君被控2019年起利用胞弟、洪姓弟媳等作為人頭請領助理公費，實際上未履行職務，陳的辦公室主任、綽號「饅頭」的張姓女子也涉嫌協助填寫出勤表請款等，張女的胞姊、賀姓前員工、陳的議會研究室楊姓主任皆被列被告，不法所得初估逾300萬元。

士林地檢署獲悉後指揮台北市調查處偵辦，檢察官林思吟昨早9時許親自帶隊前往台北市議會，搜索陳怡君議會辦公室，檢調另同步搜索陳怡君地方服務處、當事人住處等，地點遍及台北市中山、大同、信義、內湖及台中市，共計搜索13處，約談陳怡君在內的7名被告及4名證人，其中1名證人未到案。