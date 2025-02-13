涉詐助理費 北市議員陳怡君遭約談

民進黨台北市議員陳怡君（左）的議會辦公室昨天遭到檢調搜索，陳怡君於中午與檢調人員離開。記者曾原信／攝影 民進黨籍北市議員陳怡君涉利用人頭詐領助理費，檢調昨搜索陳辦公室、住處等十三處，約談陳等七名被告和四名證人，其中一名證人未到案；昨晚依貪汙治罪條例「利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」等罪嫌移送士林地檢署複訊。

陳怡君昨說，謝謝大家關心，會配合檢調好好調查，請大家相信她的清白。民進黨發言人吳崢表示，尊重司法調查。

據了解，陳怡君被控二○一九年起，利用胞弟、洪姓弟媳等人作為人頭請領助理公費，實際上未履行職務，綽號「饅頭」的張姓辦公室主任則涉嫌協助填寫出勤表請款等，賀姓前員工、陳的議會研究室楊姓主任皆列被告，不法所得初估逾三百萬元。

士林地檢署指揮台北市調查處偵辦，檢察官林思吟昨上午九時許親自帶隊前往北市議會，搜索陳怡君議會辦公室，檢調另同步搜索陳怡君地方服務處、當事人住處等，地點遍及北市中山、大同、信義、內湖及台中市，共計十三處，約談陳怡君等七名被告及三名證人到案。晚間陸續送往士檢複訊，三名證人中，曾姓男子被指曾是民進黨網路社群部成員，後加入陳怡君團隊，檢方未證實。

陳怡君去年連任議員後，揭露數起北市府性騷擾、霸凌案，勤跑地方、問政出色。地方人士透露，陳勤跑行程、出席活動多由本人或其他兩名固定助理幫忙，因助理費浮報被帶走「不會感到意外」。

先前陳怡君才因挺立委陳亭妃自行分配與登記參選中執委暨中評委，被正國會除名，如今被搜索，外界猜測是否有外力因素。黨內人士透露，正國會目前與賴系友好，陳退出後向英系靠攏，可能引發正國會不滿，盼扶植新人，中山、大同區應有新人會爭取二○二六年議員選舉。目前傳選區內立委王世堅、總統府副秘書長何志偉都打算派人馬角逐。

北市議會人員指出，助理費案像「地雷」，踩雷議員不少，最早有前議員童仲彥，已因案服刑，上屆有無黨籍議員林穎孟遭判刑，新黨前市議員潘懷宗被控詐領助理補助費獲判緩刑，但褫奪公權，失去議員資格。

陳怡君是繼市議員陳重文涉監視器案、應曉薇涉京華城案後，市議會本屆第三名任內遭檢方搜索的市議員。議會人員說，不是議會風水有問題，議員個人行為要自己負責。