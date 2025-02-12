北市議員陳怡君涉詐助理費 胞弟等3人抵士檢複訊「遮臉不語」

台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費，檢調兵分多路搜索陳的辦公室、住處等13處，約談7名被告、4名證人，其中1名證人未到案，傍晚陸續送抵士檢複訊，晚間3名被告抵達士檢，面對媒體詢問未回應，詳細案情仍待釐清。

調查人員今晚8時許將陳怡君胞弟、洪姓弟媳、賀姓前員工送抵士檢複訊，3人面對媒體詢問，伸手遮臉不回應，目前仍有4名被告未抵士檢。

據悉，陳怡君被控2019年起利用胞弟、洪姓弟媳等作為人頭請領助理公費，實際上未履行職務，陳的辦公室主任、綽號「饅頭」的張姓女子也涉嫌協助填寫出勤表請款等，賀姓前員工、陳的議會研究室楊姓主任皆被列被告，不法所得初估逾300萬元。

士林地檢署獲悉後指揮台北市調查處偵辦，檢察官林思吟今早9時許親自帶隊前往台北市議會，搜索陳怡君議會辦公室，檢調另同步搜索陳怡君地方服務處、當事人住處等，地點遍及台北市中山、大同、信義、內湖及台中市，共計搜索13處，約談陳怡君在內的7名被告及4名證人，其中一名證人未到案。