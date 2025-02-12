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議員陳怡君涉詐助理費手法曝 「饅頭主任」幫請款也列被告
台北市議員陳怡君涉嫌利用人頭詐領助理費，檢調今兵分多路搜索陳的辦公室、住處等13處，約談7名被告、4名證人偵訊，全案依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物」、刑法「使公務員登載不實」等罪嫌偵辦。
據悉，陳怡君被控2019年起利用胞弟、弟媳等4名親友作為人頭請領助理公費，實際上未履行職務，另陳的辦公室主任、綽號「饅頭」的張姓女子也涉嫌協助填寫出勤表請款等，不法所得逾3百萬元。
士林地檢署獲悉後指揮台北市調查處偵辦，檢察官林思吟今早9時許親自帶隊前往台北市議會，搜索陳怡君議會辦公室，另同步搜索陳怡君地方服務處、當事人住處等，地點遍及台北市中山、大同、信義、內湖及台中市，共計搜索13處，約談陳怡君在內的7名被告及4名證人。
地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，直轄市議員請領助理補助費，應至少聘用6名助理，助理每人每月不得逾32萬元，去年6月修法前規定每人每月不得逾24萬元，檢調初步認定陳怡君案跨越新舊法規定，修法後詐領金額隨之增加。
相關人員今早先到台北市調查處接受偵詢，傍晚陸續到士林地檢署接受檢方複訊，截至晚間6時30分，僅2名證人抵達地檢署，其中，外傳曾姓男子曾是民進黨網路社群部成員，後加入陳怡君團隊，目前以證人身分配合調查；由於全案持續偵辦中，檢方對於案情不證實。
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