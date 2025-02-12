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「白狼」訓練墨國毒梟…販芬太尼殘害美國人？ 最高檢出手：分案查明

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

有關國內、外媒體報導竹聯幫大老「白狼」張安樂涉及協助訓練墨西哥販毒集團殘害美國人性命等，最高檢察署今天表示，已剪報發交台灣高等檢察署查明，台灣高檢署證實，已分案了解偵辦。

最高檢說，據美國及台灣媒體報導，美國保守派作家施威澤(Peter Schweizer)發表新書並接受媒體訪問時，指張安樂及其領導的「竹聯幫」協助墨西哥「索諾拉販毒集團」販賣「芬太尼」，已發交台灣高檢署查明，並將調查結果陳報最高檢察署。

據了解，施威澤發表新書並接受「福斯新聞」訪問時，指控張安樂及其所屬竹聯幫協助墨西哥黑幫訓練為「芬太尼之王」，且殘害無數美國人的性命。

據指出，施威澤接受媒體訪問時，聚焦介紹張安樂身為「中國毒梟」及其所屬竹聯幫與墨西哥販毒集團「索諾拉販毒集團」（Sonora Cartel）狼狽為奸的行為，還指張安樂是一名為中國效力、支持中共的權勢人物。

事實上，「芬太尼」為強效類鴉片止痛劑，具強成癮性，一般效力為嗎啡之50至100倍，此重藥品在我國列為第二類管制藥品，依美國疾管局（CDC）資料，美國2023年有11萬人因施用「芬太尼」而死亡。

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竹聯幫大老「白狼」張安樂。圖／聯合報系資料照片
竹聯幫大老「白狼」張安樂。圖／聯合報系資料照片

墨西哥 張安樂 美國 芬太尼 販毒

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