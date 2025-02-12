【重磅快評】陳怡君被搜索 掀開綠營恩仇錄

台北市大同區是北台灣少數綠油油選區，但選票愈綠，同志廝殺更加刀刀斷骨，隨著民進黨台北市議員陳怡君爆出涉詐助理費案，檢調大動作搜索，政治陰謀論四起，也讓鐵桿深綠的恩怨情仇再度浮上檯面。前有黨內心結、近有大罷免仇恨，陳怡君這次被搜索引發議論，到底是內訌或外患？

陳怡君涉嫌利用親友詐充當人頭助理詐領公費，檢調今天搜索陳怡君位於中山、大同的服務處，以及議會辦公室、住家等13處。陳怡君今離開辦公室時表示，「請大家相信我的清白」。陳怡君的母親張賦脈受訪時更表示，她早就告誡女兒，「政治太骯髒」。

陳怡君不只是現任議員，同時也是民進黨現任中評委，民進黨去年7月全代會，原隸屬正國會系統的民進黨立委陳亭妃聯手陳怡君搶票，挑戰賴清德總統領導權威，陳亭妃最後幸運抽籤當選中常委，陳怡君也突圍當選中評委，換來的結果卻是被正國會開鍘除名。陳怡君當時表示，「心好痛，真的很難過，忍不住掉了幾滴眼淚」，但她挺陳亭妃的心不會變。事實上，全代會「雙陳」聯手後，兩人命運就緊緊連結在一起。

眾所周知，台南市是賴總統的本命區，台北市則是英系大本營，陳怡君中箭，讓不少綠營人士感到意外，尤其陳亭妃在台南對戰賴系立委林俊憲，陳怡君一出事，馬上被聯想是否得罪今上？陳亭妃今天受訪時低調表示，「不要什麼事都政治，我一直都很相信怡君」。陳亭妃雖刻意淡化政治陰謀論，但各種傳聞早已滿天飛。

陳亭妃、陳怡君長期掛著正國會的招牌，但黨內人士皆知，陳亭妃與英系立委互動良好、陳怡君也曾任英系大老黃承國助理，「雙陳」素來與英系關係友善；兩人離開正國會之後，不乏派系人士穿針引線要延攬雙陳加入英系。

陳怡君服務勤快、問政深入，多次砲打台北市前後任市長柯文哲、蔣萬安，得罪許多藍、白支持者，隨著大罷免煽動仇恨值，政敵莫不視為眼中釘，江湖恩怨在所難免。大同區雖是深綠鐵票區，但綠營恩仇錄比山還高，2024年立委選舉，民進黨立委王世堅和總挺府副秘書長何志偉的「堅偉大戰」，至於餘波未了，雙方人馬在地方角力時有所聞，賴總統雖然高喊「團結」，但綠營在大同區仍是「一團心結」。