花蓮棄屍1嫌今羈押禁見 傳死者為竹聯幫明仁會分會大哥
花蓮24歲楊姓男子遭殺害棄屍山區，警方逮捕涉案的楊姓男子、林姓男子與陳姓男子，移送花蓮地檢署偵辦，楊男羈押禁見獲准、陳男15萬元交保限制住居，林男昨天偵訊完後，今天下午法院裁定羈押禁見獲准。
楊姓男子2日外出後失蹤，警方依據平時交友關係及線索調閱監視器，發現他於3日在吉安鄉一間檳榔攤前，與26歲林男、22歲楊男共乘一輛汽車，往白鮑溪上游。楊姓車主被傳喚到案後，供稱楊男已遭殺害棄屍，警方循線尋獲屍體，同時在逃林姓嫌犯，前天深夜在桃園被警方逮捕。
警方調查，4日林男、楊男因擔心棄屍地點太顯眼，因此兩人找來另名29歲陳姓男子帶路，三人把楊男的遺體用綠色尼龍袋包裹並用水管綑綁後，塞在後車廂找尋偏僻的棄屍地點，途中汽車輪胎還爆胎，最後選在秀林鄉木瓜溪龍澗發電廠附近丟入山谷，直到5日清晨6時才離開現場。
道上傳出死者是竹聯幫明仁會花蓮分會大哥，檢警相驗他頸部被刺劃破動脈，失血過多死，疑因販毒贓款分配問題引殺機，警方表示還要調查。另警方在車門夾層內找到一把摺疊刀，已採證送驗，要確認是否為犯案凶刀。
花蓮地檢署指出，在山區產業道路邊坡尋獲被害人遺體後，查獲涉嫌的楊男與陳男當庭逮捕，林男則是拘提到案。3人經檢察官訊問後，因認楊男及林男涉犯「刑法」殺人、湮滅證據、遺棄屍體等罪嫌重大，有勾串共犯、證人及逃亡之虞，且所涉為最輕本刑5年以上重罪，因此2人聲請羈押禁見獲准。
而陳男涉犯「刑法」湮滅證據、遺棄屍體等罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，經檢察官論告，陳男交保15萬元並限制住居。
地檢署表示，在重大刑案發生後，立刻通報犯罪被害人保護協會花蓮分會啟動「一路相伴」關懷機制，於檢察官相驗時陪同被害人家屬，並提供必要的法律及其他相關協助，保障犯罪被害人家屬權益。
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